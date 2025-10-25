Seis de cada diez españoles reconocen haber perdido el control de su gasto en festivales de música

Ir de festival es una de las aficiones favoritas de muchos españoles, pero, paradójicamente, la mayoría de sus asistentes desconoce cuánto dinero gasta realmente en esa actividad. La explicación es sencilla: los gastos se van sucediendo y a veces se liquidan en grupo. Entradas, alojamiento, desplazamientos, comida y alcohol forman parte de los diversos capítulos en los que se gasta el dinero. La aplicación tricount by bunq, que automatiza el seguimiento de gastos de grupo en ocio y vacaciones, revela cuánto y cómo han gastado los más festivaleros a través de los principales resultados de una encuesta realizada a 1.000 españoles que han asistido a al menos un festival en los últimos seis meses.

La encuesta muestra un desajuste entre las expectativas y el gasto real de muchos festivaleros: casi uno de cada cinco asistentes (19%) terminó gastando por encima de los 600 euros en su festival más caro de los últimos seis meses. Esto contrasta con las expectativas, ya que tan solo el 15% esperaba gastar esas cantidades. Los gastos imprevistos explican la diferencia entre lo que se pretende gastar y lo que finalmente se desembolsa. Ese trayecto de madrugada para reunirse con los amigos en la otra punta del recinto o una retirada a tiempo, son clásicos que suben considerablemente la factura final. Los gastos en taxi lideran los costes no previstos (42%), seguidos por las “urgencias” de comida (20%), comprar un power bank (14%) y los suplementos VIP (12%).

Las compras bajo los efectos del alcohol (31%) son la principal fuente de gastos accidentales, según la encuesta. Casi 6 de cada 10 reconoce haber pensado alguna vez "no sé en qué se me ha ido el dinero". Los españoles son cada vez más conscientes de la importancia de gestionar bien sus finanzas festivaleras, y cuatro de cada diez ya organizan sus gastos con una app. En este sentido, un 31% reconoce haber tenido conflictos con amigos o familia por el dinero gastado en un festival, y casi el 88% de estos considera que haber llevado las cuentas de forma más organizada los habría evitado.

“Nadie quiere hablar de dinero con los amigos, especialmente en un festival”, afirma Joe Wilson, Chief Evangelist en bunq. “Poder compartir fácilmente los gastos directamente desde tu teléfono significa tener más tiempo para centrarte en lo que realmente importa: la música y la experiencia.”

Primavera Sound: el festival con el gasto más alto

Más allá de la encuesta, los datos propios facilitados por tricount by bunq son reveladores: solo en los grandes festivales españoles —FIB, BBK, Sónar, Mad Cool y Primavera Sound— se crearon casi 3.000 cuentas durante la temporada de primavera–verano, con más de 32 millones de euros en gastos compartidos. El Primavera Sound es el festival con el gasto más elevado por persona, con una media de 102 euros de gasto por usuario. En el otro extremo de la tabla se sitúa el BBK, con una media de 38 euros por persona.

La encuesta fue realizada por Pollfish en nombre de bunq en agosto de 2025, con 4.000 participantes de cuatro países: Reino Unido (1000), España (1000), Alemania (1000) y Francia (1000). El objetivo era comprender cómo las personas que habían asistido a un festival en los últimos seis meses gestionaban, gastaban, repartían y controlaban sus gastos