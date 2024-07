Nacho Cano: "El criminal no soy yo. Es la Policía. A ellos hay que investigar"

El productor musical y exmiembro del grupo musical Mecano, Nacho Cano, ha roto su silencio tras su detención el martes en Madrid y posterior puesta en libertad con medidas cautelares. En rueda de Prensa ha negado las ilegalidades y asegura que ha sido víctima de una operación orquestada por el ministerio de Grande-Marlaska por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Las irregularidades que se le atribuyen, según dice, habría tenido como origen la denuncia de una joven becaria con actitud "conflictiva" que fue expulsada de su Escuela de Musicales Malinche. Reitera que su arresto responde al apoyo que ha mostrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Como han ido a por el novio, el hermano y el padre, el único que les queda soy yo".

El empresario fue detenido en la tarde del martes en el distrito Centro de Madrid por favorecer, presuntamente, la inmigración ilegal a través de su musical "Malinche". Posteriormente, tras su declaración voluntaria ante los agentes y por tener arraigo, fue puesto en libertad con medidas cautelares a la espera de la llamada del juez. Los supuestos delitos estarían relacionados con la forma que empleaba el productor para traer a ciudadanos extranjeros a España para trabajar en su espectáculo Malinche, el musical que representa en Madrid desde septiembre de 2022. Pero en rueda de Prensa ha explicado que la situación arranca a raíz de las becas que presentó en septiembre de 2023, las llamadas becas de la Escuela de Musicales Malinche, diseñadas para descubrir y desarrollar el potencial de jóvenes mexicanos interesado en el mundo del arte escénico. El programa buscaba “fomentar la creatividad y expandir las habilidades artísticas de los participantes preparándolos para una carrera en el mundo de los musicales”. Era, por tanto, una oportunidad para los jóvenes talentos mexicanos y una celebración de la diversidad a través de la expresión artística.

"Como en toda convivencia, siempre hay alguna persona conflictiva y en este caso se decidió que esta alumna se volviese a su país. En un programa de convivencia es importante que las personas sumen porque el arte es emoción. Entonces se decide que esta alumna conflictiva se vuelva a su país. Tras la negativa de la joven, amenazó con denunciar y hace dos semanas aparecieron en el lugar donde se imparten las clases doce policías. Había menores y la mayoría eran mujeres". Cano cree que no era necesario tal despliegue, menos aún que se los llevasen con las sirenas para prestar declaración durante horas y, según su versión, con "coacción".

Una semana más tarde, él también recibió notificación, sin sospechar su detención. "Esto en un país lleno de inmigrantes ilegales que viven del Estado", añadió desde el despacho de abogados de la capital que lleva su defensa. "En la noche del lunes, estas personas pusieron 17 denuncias por el trato coactivo de la Policía. Señores, el criminal no soy yo. Es la Policía. A ellos hay que investigar". Cano tiene la certeza de que esta es una maniobra orquestada por el ministro del Interior y un Estado "que permite actuar con impunidad a la Policía por el único motivo de apoyar a Ayuso". Y advirtió: "Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido". El músico detalló que salió de la comisaría tras diez minutos, sin tener conocimiento de los cargos de los que se le acusa. "Me han tomado la huella y ya está. En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la policía, que viene dirigida", zanjó.

Los cursos a los que se refiere Cano se imparten, mediante una enseñanza personalizada y práctica, en el propio teatro de Malinche, uno de los escenarios más grandes de Europa. La beca incluye enseñanza y entrenamiento en canto, actuación, baile contemporáneo y flamenco. Los profesores son, en su mayoría, miembros del elenco actual de Malinche. Los becarios reciben vuelos, alojamiento y una cantidad en dinero durante diez meses. El objetivo de la beca es participar como parte del elenco y protagonizar Malinche cuando se presente en México el próximo mes de octubre.