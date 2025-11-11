Olivia Rodrigo no canta para Trump

Olivia Rodrigo perdona y olvida. Así lo canta en uno de los versos de «All-american bitch», una canción que escribió para ella misma, y que al compartirla con sus seguidores se ha recibido como una liberación de ira y frustración. Es un rechazo cantado a la presión que, desde niña, vive la artista por verse obligada a ser una chica perfecta. Sí, acepta que tiene caderas y labios de revista. Pero no sólo por voluntad propia. Es una víctima más del postureo americano. El tema ha sido recibido como una reacción a sentirse atrapada en los estándares sociales, o más bien como una forma de permanecer por encima de ellos: «No me molesto cuando estoy enojada / soy una eterna optimista / grito por dentro para lidiar con eso», canta desde el estilo punk más aliviador. Pues ella, aunque perdona y olvida, no deja pasar una sola injusticia... ni siquiera a Donald Trump.

La artista californiana ha cargado duramente contra el gobierno de Estados Unidos por haber utilizado el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) «All-american bitch» para una de sus estrategias de deportación. Se trata de un vídeo ciertamente surrealista, y que se ha difundido en redes sociales: con la música de Rodrigo de fondo, promocionan una aplicación para que los inmigrantes la usen y se vayan del país por las buenas. Si no hacen el click «correcto» y se «autodeportan», tendrán que someterse a unas más violentas tácticas por parte de los agentes de anti inmigración.

La canción fue eliminada minutos después de que Rodrigo estallase: «No vuelvan a usar mis canciones para promover su racista y odiosa propaganda», expresó en un comunicado. Y no ha sido la primera vez que ha expresado su absoluta condena a las políticas de inmigración de Trump. De la misma manera que Bad Bunny, Bruce Springsteen, Taylor Swift o Beyoncé, Rodrigo forma parte de ese panorama musical que protesta y se enfrenta a esta situación. «He vivido en Los Ángeles toda mi vida y estoy profundamente disgustada por estas deportaciones violentas. Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes», expresó el pasado junio. Ante esta reacción, el bando de Trump no ha guardado silencio: un portavoz del Departamento de Seguridad de Estados Unidos ha expresado a «TMZ» que «EE UU siempre agradece a nuestros agentes federales del orden que velan por nuestra seguridad. Sugerimos que la Sra. Rodrigo les agradezca su servicio, en lugar de menospreciar su sacrificio». Pueden esperar sentados. Pues es una «perfecta americana», como se describe en la canción, y por tanto sus convicciones son inamovibles. Sí, puede olvidar y perdonar, pero Olivia Rodrigo no sucumbe.