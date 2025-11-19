Pablo Alborán, pinceladas desde el kilómetro cero

A pocos metros del kilómetro cero, en ese Teatro Eslava que tanto ha visto, vibrado y escuchado, se escucharon en la tarde de este martes algunas pinceladas de lo nuevo de Pablo Alborán. El artista está de plena actualidad, y no sólo por su actuación en la serie "Respira", sino porque está a punto de arrancar la gira por su nuevo disco "KM0". Tras haber vivido un periodo de descanso al que le llevó una complicada situación personal, el malagueño ha regresado con nuevo contenido e intención de volver a los escenarios, tal y como lo reiteró ayer al protagonizar una de las City Sessions organizada por Amazon Music. Antes de introducirse de lleno en el tour oficial, que pasará por Latinoamérica a partir de febrero y llegará a España en mayo, Alborán interpretó "Copiloto" o "Mis 36", en una breve velada que contó con público presencial pero también virtual.

La música está en todas partes. Por supuesto es predominante en las redes sociales. Éstas se han convertido en una vía más de difusión artística, y una interesante suerte de escenario virtual de conciertos. Es el caso de City Sessions, un ciclo global de conciertos en "livestream" que este martes estrenaba nuevo episodio de la mano de Besmaya y Pablo Alborán. Talento emergente y consolidado, todo ello en una cita con ubicación en Madrid, pero a la que no se llegaba sólo físicamente: los fans pudieron disfrutar de las actuaciones en directo a través de Amazon Music ES en Twitch y en el canal Amazon Music Latin en TikTok.

Besmaya y Alborán toman el relevo de artistas como Sebastián Yatra, que participó en una edición anterior. Esta vez, la cita musical se muestra con un mayor brillo, pues contará con artistas que forman parte del panorama musical más activo de nuestro país. Por un lado, Alborán, que acaba de lanzar su álbum "KM0", asentará sobre el escenario su marcada sensibilidad y honestidad en sus letras, ofreciendo un despliegue de fuerza interpretativa que encajará a la perfección con Besmaya. El dúo compuesto por Javier Echávarri y Javier Ojanguren están viviendo un pleno impulso artístico, basado en la frescura y una sugerente visión contemporánea del pop alternativo.

Autenticidad, música y oportunidades se unieron en City Sessions Madrid, un espacio "que apuesta por acercar el talento musical y crear conexiones reales entre los artistas y la audiencia, a través de un formato íntimo y acogedor que proporciona una experiencia única. Contar con Pablo Alborán y Besmaya para este capítulo es todo un privilegio y sabemos que los fans de la música lo van a disfrutar desde cualquier rincón del mundo", explica Claire Imoucha, Head of Music de Amazon Music España.