De Raphael a Stevie Wonder: más de 200 músicos exigen protección contra la IA

Las protestas que guionistas y actores de Hollywood realizaron el pasado año fueron históricas: consiguieron ganar una gran batalla a la Inteligencia Artificial, herramienta que ponía en jaque ciertos derechos y labores de estos profesionales. No hay máquina que se resista a la fortaleza y voluntad del ser humano, ni tampoco que pueda superar su sentido emocional. Y ahora es el turno del sector musical de volver a demostrarlo. Se ha publicado un comunicado firmado por parte de más de 200 músicos que funcionaría como una de las primeras grandes declaraciones oficiales contra una herramienta tecnológica aún no controlada, y que por tanto se ve mayoritariamente como una amenaza. A través de la Alianza de derechos de los artistas estadounidense (Artist rights alliance), más de 200 artistas instan a las plataformas tecnológicas a dejar de devaluar la música, y entre los firmantes figuran desde Billie Eilish hasta Juanes, Raphael, Manuel Carrasco, o los herederos de Frank Sinatra y Bob Marley.

"Los abajo firmantes, miembros de las comunidades de artistas y compositores, piden a los desarrolladores de Inteligencia Artificial, a las empresas tecnológicas, a las plataformas y a los servicios de música digital, que dejen de utilizar la IA para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos", arranca el comunicado. Matizan, para que no haya malentendidos, que "creemos que, usada de forma responsable, la Inteligencia Artificial tiene un enorme potencial para avanzar en la creatividad humana, y para permitir el desarrollo y el crecimiento de experiencias nuevas y emocionantes para los aficionados a la música de todo el mundo". No obstante, continúan, "desafortunadamente algunas plataformas y desarrolladores utilizan la IA para sabotear la creatividad y para socavar a artistas, compositores, músicos y titulares de derechos". En este sentido reaccionan, por tanto, artistas y creadores de toda la industria musical, así como de diferentes países. Figuran entre los firmantes músicos internacionales como Billie Eilish, Camila Cabello, Danna Paola, Luis Fonsi, Katy Perry, los Jonas Brothers, Jon Bon Jovi, J Balvin, Imagine Dragons, Elvis Costello, Mumford & Sons, Nicki Minaj, Pearl Jam, Sam Smith o Stevie Wonder. Así como también hay varios artistas españoles: también figuran Manuel Carrasco, Raphael, Luz Casal o Lola Índigo.

La carta, por tanto, no pide una prohibición total del uso de la IA en la música o la producción, sino que se utilice con cabeza y, ante todo, con respeto hacia los derechos de los autores, que son finalmente los perjudicados en este sentido. Han sido varias las ocasiones ya conocidas en que esta tecnología ha utilizado productos musicales para nuevas creaciones, sin permiso ni consenso de sus propietarios. Ocurrió, por ejemplo, con Bad Bunny, un caso que fue bastante sonado pues lo criticó el propio cantante: se trata de "NostalgIA", un tema creado por un usuario y para el que se emuló de manera artificial la voz del puertorriqueño. En otras ocasiones, no obstante, la IA se ha utilizado con buenos fines, como fue el reciente caso de la última canción de los Beatles: se utilizó la IA para aislar la voz de John Lennon de una antigua pista, y usarla así en la versión que se publicó en 2023.

Compromisos y peticiones

Cuando la IA se utiliza de forma irresponsable, aseguran en el comunicado que ello ya no solo conlleva el uso no permitido de timbres de voz, sino que "plantea enormes amenazas a nuestra capacidad de proteger nuestra intimidad, nuestras identidades, nuestra música y nuestros medios de vida. Algunas de las más grandes y poderosas compañías están, sin permiso, utilizando nuestro trabajo para entrenar los modelos de IA. Estos esfuerzos están directamente dirigidos a sustituir el trabajo de los artistas humanos por cantidades masivas de 'sonidos' e 'imágenes' creados por IA que diluyen sustancialmente los fondos de derechos que se pagan a los artistas". Es decir, esto puede llegar a ser, para muchos músicos, artistas y compositores "que solo intentan llegar a fin de mes, algo catastrófico".

El mundo del entretenimiento se está levantando cada vez en mayor medida contra esta aparentemente todopoderosa tecnología, y los diferentes sectores vienen a pedir, cada uno desde su terreno, lo mismo. Tanto Hollywood como, ahora, la industria musical, alertaban de que la IA puede degradar el valor de sus trabajos e impedir recibir remuneraciones justas. Los artistas del cine y también los cantantes piden, por tanto, y citando este comunicado, a los desarrolladores de IA y a las compañías y plataformas "comprometerse a no desarrollar ni implantar tecnologías, contenidos o herramientas de generación de música por IA que socaven o sustituyan el arte humano de los compositores y artistas o nos nieguen una compensación justa por nuestro trabajo", concluyen.