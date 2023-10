Las claves de la nueva y última canción de los Beatles: de Lennon a la IA

Hace 50 años, los míticos de Liverpool publicaban "The End", su última canción. Un tema que supuso el fin de una era histórica para la música, así como el inicio de un mito que aún hoy continúa consolidado. Los Beatles son tan actuales como lo podría ser Twitter, la llegada del otoño o la subida de los precios del aceite de oliva. Los Beatles están por todas partes, y no podría ser de otra manera para unos músicos que revolucionaron la historia del rock, que la reinventaron, que crearon el fenómeno fan y que extendieron una música inimitable por todos los rincones del planeta. ¿Quién no ha oído hablar de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star? ¿Quién no ha escuchado alguna vez una estrofa de "Here comes the sun", "Let it be" o "Love me do"? Los Beatles son infinitos, nunca acaban, no tienen fecha de caducidad, y menos aún si tenemos en cuenta que estamos a punto de conocer la que, parece ser, será su verdadera última canción.

Ya en junio McCartney denominaba a este tema como la última grabación de los Beatles. El bajista y compositor desveló a BBC Radio que este año vería la luz una nueva canción compuesta por John Lennon, y que hasta ahora se conservaba en una cinta con sonido de mala calidad. No obstante, no hay nada que se interponga hoy a las nuevas tecnologías, y aún menos a la Inteligencia Artificial. Debemos agradecerle a esta herramienta, invasiva pero, reconozcámoslo, útil, que ha podido rescatar este tema: la IA ha realizado una serie de trabajos que han permitido rescatar la canción de manera completa y prepararla del todo para ser publicada.

Se trata de "Now and then", un tema que Lennon compuso en 1978 para una cinta que poseía Yoko Ono: el casete estaba marcado con la etiqueta "For Paul" ("Para Paul"), y la idea inicial, allá por finales de los 90, fue de completar el tema por parte de los Beatles que quedaban vivos, en reconocimiento y homenaje de Lennon. No obstante, Harrison se opuso, pues parece ser que consideraba que "Now and then" era una "basura", por lo que rechazó trabajar en ella. "A George no le gustó. Siendo Los Beatles una democracia, no lo hicimos", confirmó McCartney.

La voz de John

Pues bien, al fin existe fecha para conocer de qué trata este tema, y está más cerca de lo que pensamos. "Now and Then" se lanzará el 2 de noviembre de este año, en apenas una semana, según han hecho oficial McCartney y Starr, los dos únicos miembros vivos de la legendaria banda de Liverpool. La IA ha sido capaz de extraer la voz de Lennon de dicho casete, separándola del piano y así haciendo que sea más nítida. Explica McCartney que alcanzaron una "voz de John cristalina. Es muy conmovedor, y todos tocamos en él, es una grabación real de los Beatles", afirma. Por su parte, Starr coincide en que este proyecto "fue muy emotivo, es como si John estuviera entre nosotros".

La canción se completó el año pasado en unos estudios de Los Ángeles, combinando la batería de Starr, el piano y el bajo de McCartney, así como las voces de ambos Beatles. Asimismo, la tecnología ha permitido eliminar la baja calidad de la grabación, que presentaba problemas como un molesto zumbido producido por los circuitos eléctricos del apartamento de Lennon. "Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con la IA. Le dijimos a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra'", recuerda McCartney. "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver adónde nos lleva", añade.