Sidonie: pop, miserias y MDMA

Para contar la tragicomedia moderna no hay nada mejor que el pop. “Pocos lenguajes hay más efectivos que una historia de tres minutos que puedes cantar, que están escritos sin metáforas, de forma clara y directa”, concede Marc Ros, letrista y cantante de Sidonie. Y pocas formas hay más poderosas tanto para el que escribe como el que escucha que un relámpago con estribillos en el que se exorcizan las miserias mundanas. Pequeñas vergüenzas como una resaca mal llevada, traspiés como enamorarse de la persona incorrecta, o montar el numerito porque con 49 años se te ocurre probar el MDMA, algo que hizo el vocalista del trío y que convirtió en “Que me bese todo el mundo”, tema que forma parte de la colección de pequeños desastres que pueblan “Marc, Axel y Jes”, el nuevo disco del trío de Barcelona. “Estaba en el Festival Cruïlla y era mi primera vez. Se me puso cara de Gwyneth Palthrow con una sonrisa enorme y luego... sí, luego conocí su resaca también”, confiesa Ros que, como sus compañeros ha dormido poco después de presentar su nuevo trabajo en la Sala Sol de Madrid. Un trabajo que presentan en el calor de salas pequeñas en Valencia (30 de noviembre), Murcia (2 diciembre), Gijón (15), Santiago (16), Madrid (12 y 14 de enero), Málaga (19), Sevilla (20)...

¿Qué sucede cuando a un rockero le reconocen en un garito de noche y le dicen: “mi madre es muy fan”? ¿Debe abandonar el local de inmediato, derrumbarse, mirar con odio? ¿Debe jurar que nunca más volverá a salir, como juran Sidonie en “No salgo más”? “Las canciones son breves relatos de ficción -puntualiza Ros con una sonrisilla-. Y es el protagonista de la canción quien dice eso, no nosotros. Como dice Axel, si te quedas en casa, te pierdes cosas interesantes. El gran problema es que lo interesante de verdad empieza a partir de las tres o cuatro de la mañana y eso... es complicado”. “A mí a esa hora todo me parece zombieland”, tercia Jesús Senra, Jes. “Lo que me importaba al escribir era que nadie se esconde en el disco. No escribo como si tuviera 17, sino como los 49 que tengo. Mis dos escritores favoritos del pop son Jarvis Cocker (Pulp) y Stephen Merrit (The Magnetic Fields). Escriben con cosas pequeñitas, con amores y desamores, con un poco de costumbrismo... y eso es muy difícil de hacer”, explica Ros. En el disco, “Es muy pop” funciona como un desquite, como una especie de comentario despectivo que han recibido a lo largo del tiempo. “Tú sabes que en ciertos festivales no está Sidonie y en algunos medios especializados no estamos y te puedes preguntar por qué. O por qué los Beach Boys no estaban en el Festival de Monterrey, el primer gran festival de rock. Bueno, porque no eran suficientemente ''cool'' para la generación hippie. Jefferson Airplaine sí eran modernos, pero los grupos que ponemos la melodía de frente no pueden estar estar en según qué círculos. Salvando las distancias, vemos que Abba o Fleetwod Mac o Queen han sido reivindicados veinte años después, porque tienen un legado de canciones incontestables. De la Movida, ¿qué queda? Los Secretos, o Mecano, que fueron ninguneados en su día. Pienso que se nos reconocerá cuando estemos muertos”, ríe poniendo una mueca.

“La magia del pop se traduce en una canción, corta y directa. Que habla de algo con lo que te identificas. Eso es lo más difícil de conseguir y el ejercicio que hemos intentado aquí de forma concienzuda. Canciones de tres minutos justitos y limpios de metáforas para las que hay que tener el talento de Marc”, dice Axel Pi, batería del grupo. “Yo me hago siempre la misma pregunta -tercia Senra-. De dónde saca las melodías. Pienso: ''¿cómo nos va a sorprender esta vez?''”. El interpelado contesta: “Lucio Battisti decía que cualquiera puede hacer una canción. Hay que combinar, hay que copiar. A ver, de todas las canciones puedo sacarte un par de préstamos... pero hay una intuición. Hay que saber en qué momento está el pop español. C Tangana es un genio en eso, sabe combinar”. En el pop no hay verdades inmutables, pero sí podemos tener una certeza: hoy se sale.