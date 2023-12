Taylor Swift cumple 34 años: ¿cuánto dinero tiene?

Su éxito es un fenómeno mundial. Taylor Swift está arrasando cada vez más y más, como si su ambición no tuviese límites, como si su música debiera tocar todos y cada uno de los rincones del planeta. Y el público recibe sus aportaciones con los brazos bien abiertos, como si no hubiese otra opción que la de quererla y admirarla. Swift destaca por su trabajo, por su originalidad, su identidad o la calidad de sus canciones. Ello, sumado a que es bastante cercana a sus seguidores, sean de donde sean, hace que se trata de la mayor diva de la música internacional actual. Y aún le queda mucho camino por delante. Hoy es su 34 cumpleaños, y el mundo lo celebra junto a ella. Las redes sociales se inundan de felicitaciones a la artista, que a día de hoy cosecha una serie de éxitos y grandes reconocimientos, lo que ayuda a, cómo no, alimentar su bolsillo. ¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift, teniendo en cuenta lo que está recaudando en su gira y en el documental sobre la misma?

El filme sobre "The Eras Tour" ha hecho historia, pues ha funcionado como la gira más taquillera de los todos los tiempos, tan solo igualada o incluso superada por el documental sobre el tour de Beyoncé. En el caso de Swift, esto unido con lo ganado en cada concierto ha hecho que aumente considerablemente su patrimonio. Y se podría decir que a sus 34 años la artista cuenta con nada menos que un patrimonio neto total de 1.100 millones de dólares.

Entre las 15 famosas con mayor fortuna

A través de un estudio de la revista "Forbes" y de un análisis de "Bloomberg News", realizado a finales de octubre, se conoce que las ventas de entradas de la gira impulsaron su patrimonio a más de mil millones de dólares. Un logro fundamental, que se une al valor estimado de su catálogo de música y cinco casas, así como las ganancias de acuerdos de "streaming", ventas de música, entradas para conciertos y mercancías.

El estudio de "Bloomberg News" desmenuza el patrimonio de la artista, de manera que se dividiría así: 400 millones de dólares es el valor estimado de la música lanzada por Swift desde 2019; 370 millones, por la venta de entradas y mercancías; 120 millones gracias a Spotify y YouTube; 110 millones es el valor actual de sus cinco propiedades personales; mientras que 80 millones provienen de regalías por ventas de música. De esta manera, y según "Forbes", Swift ocuparía el cuarto lugar en la lista de las 15 famosas con mayor fortuna de los Estados Unidos, siguiendo a grandes estrellas de la talla de Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Rihanna.