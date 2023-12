Harvard impartirá un curso centrado en Taylor Swift

La prestigiosa Universidad de Harvard ha anunciado la incorporación de un nuevo curso centrado en la estrella del pop Taylor Swift, titulado "Taylor Swift and her world" (Taylor Swift y su mundo). Esta iniciativa sigue la tendencia marcada por otras universidades de renombre en Estados Unidos, como las de Nueva York, Texas y Arizona, que ya ofrecen cursos relacionados con la influyente figura de Taylor Swift. Además, se ha revelado que la Universidad de Stanford planea unirse a esta corriente el próximo año.

El curso en Harvard será impartido por la profesora Stephanie Burt, una apasionada admiradora de la música de Taylor Swift. Burt compartió que su fascinación por la artista se despertó hace años al escuchar la canción "You Belong to Me", quedando impresionada por su atractivo lírico y musical. Su interés creció aún más tras ver el documental "Miss Americana", lanzado en 2020, que sigue la vida de Swift a lo largo de varios años de su carrera.

La profesora Burt destaca cómo el documental resalta el apoyo que Swift ha recibido a lo largo de su carrera, a pesar de provenir de un entorno privilegiado. Además, subraya cómo la artista ha trabajado para convertirse en una persona auténtica, tomando decisiones que han atraído a las personas hacia ella.

La fiebre académica por Taylor Swift no se limita a Harvard, ya que otras instituciones como la Universidad de California en Berkeley planean ofrecer cursos como "Arte y espíritu empresarial: la versión de Taylor" el próximo año. Asimismo, la Universidad de Florida tiene programado un curso sobre la narrativa de Swift, comenzando con una referencia a su canción "¿Estás listo?" del álbum "Reputation". Por su parte, la Universidad de Miami presenta un programa que incluye un curso intensivo de siete semanas sobre derechos de autor y propiedad intelectual, basado en la rica carrera de Taylor Swift.

Con esta creciente ola de cursos académicos sobre la estrella del pop, queda claro que Taylor Swift no solo domina la escena musical, sino que también se erige como una figura relevante en las universidades, inspirando la exploración de diversos aspectos de su arte y su impacto en la sociedad contemporánea.