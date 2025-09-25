The Cure, Gorillaz y Massive Attack, cabezas de cartel del Primavera Sound 2026

Vuelven los "clasicos" al Primavera Sound. El festival de Barcelona acaba de anunciar su cartel para 2026, en el que llaman la atención nombres de artistas más "clásicos". Los británicos The Cure, The xx, Gorillaz, Massive Attack y hasta My Bloody Valentine encabezan la nueva edición, arropada por otros nombres más modernos, como la rapera estadounidense Doja Cat o el trío irlandés de hip-hop en gaélico Kneecap. El festival se celebrará en Barcelona del 3 al 7 de junio de 2026.

Además de estos cabezas de cartel, el festival contará con artistas aclamados internacionalmente en una larguísima lista de nombres, como es habitual en el evento: Addison Rae, My Bloody Valentine, Skrillex, Peggy Gou, PinkPantheress, Mac DeMarco, Ethel Cain, Big Thief o Lola Yong. Dentro de la escena nacional destacan grandes nombres como los de Bad Gyal y Guitarricadelafuente, junto a propuestas como las de Ralphie Choo, Rusowsky o Rojuu, informa EFE.

La banda británica The Cure, uno de los principales referentes del rock alternativo, llegará al Parc del Fòrum para presentar tanto los temas de 'Mixes of a lost world', su último trabajo, como grandes himnos del género como 'Boys don't cry', 'Friday I'm in love' o 'Just like heaven'. Otras dos formaciones británicas encabezan el cartel del Primavera Sound: por un lado, The xx llenará el festival con su synth pop; mientras que Gorillaz, el grupo virtual creado por Damon Albarn, mostrará 'The Mountain', un nuevo trabajo previsto para marzo de 2026. Sus compatriotas Massive Attack, padres del trip-hop y los irlandeses My Bloody Valentine, uno de los máximos exponentes del shoegaze, también participarán en el ciclo.

Y otros irlandeses, aunque del Ulster, Kneecap, con su vocalista Mo Chara al frente -acusado por la justicia inglesa de apoyar el terrorismo y que mañana viernes deberá comparecer por ello por tercera vez ante la Corte de Magistrados de Westminster- presentará sus dos discos del año pasado -'Fine art' y la banda sonora de la película homónima-, así como su reciente EP, que incluye las piezas 'Sayonara' y 'The recap'. En un registro no tan político, la rapera californiana Doja Cat aterrizará en Barcelona con su gira 'Ma vie world tour' tras estrenar este mismo viernes 'Vie', su sexto trabajo de estudio.

Por su parte, la también estadounidense Addison Rae, una de las personalidades más seguidas en TikTok, cantará las canciones de 'Addison', su álbum debut publicado este mismo verano; mientras que otra estrella de las redes, PinkPantheress, llegará al Parc del Fòrum con 'Fancy That'. La DJ surcoreana Peggy Gou, todo un clásico en el festival barcelonés, regresa de nuevo al Primavera Sound, donde también se podrá ver a grandes nombres de la escena internacional como el DJ californiano Skrillex, el cantautor canadiense Mac DeMarco, la compositora Ethel Cain, los neoyorkinos Big Thief o la londinense Lola Young.

En el terreno estatal, el gran nombre es la catalana Bad Gyal, que seguirá presentando los temas de 'La Joia' (2024), mientras que el valenciano Guitarricadelafuente hará lo propio con 'Spanish Leather' (2025). Además, tres figuras esenciales de la música contemporánea española como son Ralphie Choo, Rusowsky y Rojuu también formarán parte de uno de los festivales más importantes del panorama europeo.

Como es costumbre, el cartel del Primavera Sound reúne lo mejor del indie y la música electrónica, con un equilibrio justo entre novedades, artistas consolidados, grandes figuras internacionales y propuestas nacionales.