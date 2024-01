Se vende archivo con los inicios de los Beatles

Detrás de esos cuatro jóvenes que triunfaron en la música a nivel mundial hay mucha, mucha historia. En algún momento también fueron nadie. Hubo años en los que no se conocían los ritmos de Paul McCartney, o que no causaba sensación el nombre de John Lennon. Los Beatles también tuvieron un comienzo, un arranque en el panorama musical, y un consecuente "boom", antes de cambiar para siempre la historia de la música popular. Hay una figura en dichos inicios que fue fundamental, pero cuyo paso fue tan efímero que apenas se le recuerda. Se trata de Stuart Sutcliffe, quien para algunos se trata del "quinto Beatle" y miembro original de la banda. Fue amigo íntimo de John Lennon, se conocieron cuando ambos eran estudiantes en el Liverpool College of Art: "Admiraba a Stu. Dependía de él para que me dijera la verdad. Stu me decía si algo estaba bien y yo le creía", dijo una vez Lennon. Junto a él, Paul McCartney y George Harrison formaron el grupo, mientras que a Lennon y a Sutcliffe se les atribuye la creación del nombre, en alusión a "beetles" ("escarabajos"), inspirándose en el grupo de Buddy Holly, llamado The Crickets ("los grillos"). Fue Lennon quien terminó de perfilar el nombre hasta como hoy lo conocemos, y fueron moviéndose entre algunos conciertos entre Inglaterra y Alemania, cultivando así los inicios de los Beatles.

Sutcliffe tocó con la banda en Hamburgo, donde se enamoró de la fotógrafa Astrid Kirchherr, quien también documentó con su objetivo imágenes de los inicios de los músicos. No obstante, el paso de Sutcliffe por los escenarios fue corto, pues lo que verdaderamente le apasionaba era pintar, y decidió dedicarse a ello. Poco después, murió trágicamente de una hemorragia cerebral, en abril de 1962, cuando tan solo tenía 21 años. Se dice que falleció como consecuencia de unos golpes recibidos después de un concierto en Litherland Town Hall, en Liverpool, donde los Beatles fueron golpeados cuando salían de la camioneta. Sea como fuere, Sutcliffe fue parte y testigo de los inicios de los Beatles, y pese a morir a tan temprana edad pudo reunir un gran archivo, entre dibujos, escritos o fotografías, que ahora podría ser un caramelo para cualquier coleccionista. Y así se está comprobando: informa "Artnet" que el patrimonio de Stuart Sutcliffe vende su colección completa.

Se trata de un archivo que cuenta con cientos de objetos, incluidos obras de arte realizadas por el propio Sutcliffe, así como cartas, notas, fotografías, recuerdos y otros objetos efímeros. Un contenido que "sigue y sigue", explica Diane Vitale, encargada de su administración, y que documenta tanto la vida del artista como parte de los inicios de los Beatles. Destacan unas 400 pinturas, bocetos y dibujos, que revelan el floreciente estilo abstracto y figurativo de Sutcliffe, así como sus mapas de las galerías de Londres dibujados a mano. Asimismo, ha llamado la atención de los coleccionistas una carta en la que aparece el nombre de la banda "The Quarryman" tachado, y a su lado se puede leer "Beatals", así como "poemas, ensayos y una novela incompleta sobre John Lennon", detallan desde "Artnet". En resumen, avanzan que este patrimonio se trata de "una oportunidad excepcional para los coleccionistas: una adquisición única del arte completo y colección de artefactos de Stuart Sutcliffe".