El asesinato de John Lennon: ¿caso cerrado?

Fue un 8 de diciembre de 1980 cuando el mundo se estremeció con el que sería el asesinato más célebre del rock and roll y, por consiguiente, uno de los más populares de la historia. Ese infausto día, John Lennon fue acribillado a las puertas de su residencia en el edificio Dakota de Nueva York a manos de Mark David Chapman, un perturbado fanático de los Beatles. Y de eso, más las investigaciones posteriores, trata «John Lennon: murder without a trial» (asesinato sin juicio), que estrena mañana Apple TV+ y que promete abrir (o reabrir) nuevas controversias, debates y panaoias varias. Según informa la cadena, la nueva serie presenta «entrevistas exclusivas con testigos presenciales que hablan por primera vez, junto con algunos de los amigos más cercanos de Lennon, revelando detalles impactantes del trágico asesinato». La serie también incluirá testimonios de los abogados defensores, psiquiatras, detectives y fiscales de Chapman. Que obtuvo la condicional en 2000 y desde entonces se le ha negado la libertad doce veces.

La serie de Apple TV+ consta de tres partes e intenta profundizar en el célebre asesinato del Beatle, que por entonces vivía en una enfermiza espiral de drogas e introspección, aunque había recuperado la inspiración y las ganas de grabar nueva música. El documental presenta asimismo fotografías inéditas de la escena del crimen que arrojarán, según aseguran sus creadores, «nueva luz sobre la vida y el asesinato» del icono del rock, así como la investigación y condena de su asesino confeso.

Foto policial de Mark David Chapman, el asesino confeso de Lennon Apple Tv

La serie está dirigida por Nick Holt («Responsible Child») y Rob Coldstream («Jade: The Reality Star Who Changed Britain»), y narrada por el actor Kiefer Sutherland. Y no puede llegar en mejor momento, justo cuando la fiebre Beatles resurge gracias al lanzamiento de la canción «Now and Them», que puso al grupo de Liverpool de nuevo al frente de las listas de éxitos seis décadas después.

¿Qué se puede esperar de la nueva serie sobre Lennon y la investigación que siguió al asesinato? Por supuesto, un producto de excelente factura visual y ritmo, como se pudo comprobar en el tráiler de avance del documental. En eso no hay quien gane a los americanos. Baste escuchar el testimonio de Jay Hastings, quien trabajaba en el Dakota: «Él pasa corriendo a mi lado. Dice: ‘‘Me han disparado’’. Le salía sangre de la boca. Simplemente se desplomó en el suelo. Lo hice rodar hasta quedar boca arriba, le quité las gafas y las puse sobre mi mesa. Y Yoko gritaba: ‘‘¡Consigan una ambulancia, consigan una ambulancia, consigan una ambulancia!’’». El taxista Richard Peterson agrega: «Lennon estaba entrando y este muchacho dice: ‘‘John Lennon’’. Era un tipo fornido. Le estoy mirando a través de la ventanilla delantera de mi taxi. Estoy mirando cómo le dispara. Este tipo acaba de dispararle a John Lennon. Pensé que estaban haciendo una película, pero no vi luces ni cámaras ni nada, así que me di cuenta… Oye, esto no es una película».

Por supuesto, también cabe esperar eso tan de nuestra época como es la especulación: ¿por qué no se investigó esto o aquello? ¿Por qué desapareció una prueba? ¿De dónde salió tal o cual testigo? ¿De quién era amigo el fiscal? Suele resultar rentable mantener un caso abierto cuando se trata del asesinato de un famoso. Y qué famoso. Nada más y nada menos que John Winston Lennon.