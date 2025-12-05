Navidad en familia: planes irresistibles para vivir la magia al máximo

La época más luminosa del año ya está aquí. La Navidad llena diciembre de luces, música y reencuentros, y con ella llegan también los planes en familia, diseñados para exprimir cada tarde y cada noche con quienes más queremos.

Un espectáculo de luces en una antigua estación convertida en templo musical. Un parque temático donde puedes grabar tu propio villancico. Una estación de esquí que inaugura temporada con más nieve y menos huella de carbono. Tres formas distintas de experimentar la Navidad, con un denominador común: momentos que no se olvidan.

Si este año te apetece vivir una Navidad diferente, con experiencias que combinan ocio, cultura y la energía de Repsol, la agenda viene cargada de ideas para todos los gustos.

Luces, cámaras, The Music Station

Iluminación de The Music Station, el hub de la discográfica ubicado en Príncipe Pío Warner Music Spain

En pleno corazón de Madrid, la antigua Estación del Norte de Príncipe Pío vuelve a encenderse por Navidad. The Music Station, el hub artístico y creativo de Warner Music Spain, se viste de fiesta con un espectáculo de luces que transforma el edificio en un gran lienzo vibrante, impulsado con electricidad 100% renovable suministrada por Repsol.

Acudir a este espacio es uno de esos planes que empiezan con un "vamos a ver qué han montado este año" y acaban en tarde de fotos y vídeos. Fachadas iluminadas, juegos de luz al ritmo de la música y un ambiente que invita a levantar la vista del móvil y dejarse llevar.

Además, desde enero de 2025, Repsol y Warner Music Spain mantienen un acuerdo pionero en la industria musical española para avanzar en la reducción de su huella de carbono. La compañía suministra sus soluciones energéticas a The Music Station y al Gran Teatro Príncipe Pío, con electricidad 100% renovable que alimenta este espacio abierto 24 horas, pensado para artistas, autores, productores, mánagers y todo el sector creativo.

Un lugar que sitúa a Madrid —y a España— en el mapa de la innovación musical internacional… y que en Navidad se convierte en una parada imprescindible.

Parque Warner Madrid: cine, villancicos y diversión a lo grande

Parque Warner Madrid celebra la segunda edición de Christmas Studios Parque Warner Madrid

Si eres de los que viven la Navidad como una película, el siguiente plan te va a sonar a banda sonora de estreno. Del 6 de diciembre al 5 de enero, Parque Warner Madrid celebra la segunda edición de Christmas Studios: durante estas semanas, el recinto se transforma con nuevas decoraciones, un árbol de 22 metros con sonido e imagen, y espectáculos para todos los públicos.

Hay guiños navideños en cada rincón: desde el show de burbujas Bubble Christmas en el Teatro Chino hasta el espectáculo de baile Happy Holiday! en Hollywood Boulevard, perfecto para cantar, grabar vídeos y dejar que la magia haga el resto.

Y este año, además, llega un nuevo plan: el Repsol Christmas Music Studio, un auténtico estudio navideño donde cada familia o grupo de amigos puede grabar su propio villancico con instrumentos reales, efectos y calidad profesional. Una experiencia para perder la vergüenza, reírse a carcajadas y llevarse a casa una "canción de familia".

Cabe destacar que, desde el pasado verano, Repsol y Parque Warner colaboran para cubrir el suministro energético del parque con electricidad y gas natural con garantías de origen, además de combustibles 100% renovables. Así, la energía que da vida a los decorados, los espectáculos y muchas de las experiencias del recinto contribuye a que el ocio tenga una huella de carbono más baja.

Sierra Nevada: nieve, deporte y energía en movimiento

La Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada acaba de inaugurar temporada Sierra Nevada Granada

Para quienes asocian la Navidad al frío en la cara, las manos enfundadas en guantes y el crujido de la nieve bajo los esquís, el destino tiene nombre propio: Sierra Nevada. La estación acaba de inaugurar temporada y se prepara para recibir a esquiadores, familias y amantes del deporte de invierno con sus pistas, miradores y atardeceres únicos sobre las cumbres.

Repsol vuelve a ser, un año más, patrocinador oficial y exclusivo de Sierra Nevada, desplegando distintas soluciones energéticas que contribuyen a reducir la huella de carbono de la estación. Entre ellas, combustibles de origen 100% renovable, movilidad eléctrica y energía solar. En conjunto, estas soluciones permiten lograr una reducción de hasta el 80% en la huella de carbono de la actividad.

Entre bajada y bajada, entre quienes estrenan equipo y quienes se atreven con pistas más exigentes, la energía se convierte en aliada para que todo funcione: remontes, instalaciones, servicios… Una combinación que permite seguir disfrutando de la montaña con una huella de carbono menor y con la tranquilidad de saber que el ocio también puede mirar hacia el futuro.

Repsol en escena: tu agenda de ocio para no perderte nada

Todo lo que ocurre en estos planes -y muchos más- tiene su reflejo en Repsol en Escena, el formato audiovisual de la compañía que recorre los mejores planes de ocio, música y cultura que tienen lugar por toda España. Con la presentadora Eva Soriano al frente y un tono cercano y desenfadado, cada capítulo se convierte en una guía para descubrir experiencias únicas.

Cada dos semanas, a las 21:30 en Atresmedia, Repsol en escena estrena nuevo capítulo con contenidos exclusivos e imágenes inéditas de festivales, parques temáticos, conciertos y citas culturales. Y para quienes quieren ir un paso más allá, el canal de YouTube de Repsol ofrece piezas extra, como las agendas secretas de los artistas.

Porque la Navidad pasa volando, pero los planes en familia se recuerdan todo el año.