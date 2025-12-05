Aprobada la tramitación de la ley que ampara los festejos taurinos con menores en Euskadi

Con mayoría suficiente y el respaldo de PNV, PSE, PP y Vox, el Parlamento Vasco ha dado luz verde a la tramitación de la nueva ley que regula los festejos taurinos de fomento, es decir, aquellos espectáculos con reses menores de 18 meses como los encierros, los recortes o la "sokamuturra", muchos de ellos con participación juvenil. EH Bildu optó por abstenerse y Sumar, fiel a su postura antitaurina, votó en contra.

Esta norma no afecta a las corridas de toros, pero sí blinda legalmente prácticas muy arraigadas en la vida popular vasca. A través de esta ley se busca llenar un vacío legal que generaba inseguridad y dificultaba la organización de los festejos. Como recordó Jon Andoni Atutxa (PNV), en Euskadi se celebran alrededor de mil espectáculos de este tipo al año, lo que revela su peso real en la expresión cultural vasca.

La propuesta incluye limitaciones claras: queda terminantemente prohibido herir, golpear o tratar de forma vejatoria a los animales, así como el uso de objetos que puedan causarles daño. Además, será obligatoria la presencia de un veterinario colegiado durante el desembarque y desarrollo del evento. Todo el espacio deberá estar acotado con barreras que garanticen la total separación entre público y reses.

Uno de los puntos más comentados ha sido la participación de menores. La ley permite que puedan intervenir jóvenes de hasta 16 años, siempre con autorización paterna. En el caso de menores de 14, deberán estar acompañados en todo momento por un adulto. El texto intenta equilibrar la protección del menor con el respeto a una tradición que en muchas localidades se vive desde la infancia.

Desde el PSE, Miren Gallastegui subrayó que estos festejos carecían de regulación propia y generaban inseguridad jurídica. En la misma línea, el PP denunció la "parálisis" del Gobierno Vasco en este ámbito. Para EH Bildu, la prioridad debe ser reforzar las garantías de protección animal y los derechos de la infancia, y Sumar centró su crítica en el fondo ideológico: el rechazo total a cualquier práctica taurina, por suave que sea.

Lo cierto es que la ley no solo busca ordenar lo que ya existe: responde a una ofensiva cultural que amenaza con borrar siglos de prácticas comunitarias. Como ha señalado la Fundación del Toro de Lidia, el animalismo no es simplemente “amor a los animales”; es, en muchos casos, una agenda que pretende eliminar una manera de vivir y sentir profundamente arraigada en muchas zonas de España. Euskadi, con esta ley, lanza un mensaje claro: la expresión cultural no se toca.