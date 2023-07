Roma desentierra siglos más tarde el Teatro de Nerón a las puertas del Vaticano

Lo buscaban desde hace décadas, pero ha salido a la luz casi de manera fortuita. Después de tres años de excavaciones, arqueólogos italianos anunciaron el descubrimiento de los restos del antiguo Teatro de Nerón, donde el emperador amaba exhibirse, a escasos metros de la Plaza de San Pedro. El hallazgo se produjo a una profundidad media de cinco metros en comparación con el nivel actual de la calle, a pocos pasos de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El descubrimiento salió a la luz tras el inicio de las obras para la construcción de un aparcamiento en el patio interior del Palacio de la Rovere, un edificio renacentista levantado en el siglo XV sobre construcciones medievales, y una parte del propio Teatro de Nerón, que quedó sepultado durante más de mil años y se creía perdido.

Este monumental edificio, antigua sede de los jesuitas y actual sede de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, está en parte alquilado a un hotel de lujo que planeaba la construcción de un aparcamiento. El gobernador general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Leonardo Visconti di Modrone, subrayó que las obras se iniciaron “con la responsabilidad por parte de la propiedad de conocer, proteger y mejorar desde un punto de vista histórico, arqueológico y artístico la sede del Palacio de la Rovere”, que alberga, entre otras cosas, el Salón de los Semidioses decorado por Pinturicchio.

El 'Teatrum Neronis' fue un gran auditorio con capacidad para miles de espectadores donde el emperador Nerón, gran aficionado a las artes, disfrutaba subirse al escenario para recitar poesía ante la familia imperial o incluso un público más amplio. Sobre el teatro había escrito en varios de sus textos Plinio, Svetonio o Tácito, que lo situaban en la zona sobre la que se levanta actualmente el Vaticano, pero hasta ahora no se había encontrado ninguna pista de su real existencia porque era prácticamente imposible iniciar excavaciones en este área que demostraran su ubicación. “Se trata de un descubrimiento de excepcional importancia que demostraría la presencia del Theatrum Neronis del que hablan fuentes antiguas, pero que hasta ahora nunca se había encontrado”, celebró Daniela Porro, Superintendente Especial de Roma. “De gran interés son también los hallazgos medievales y modernos que enriquecen el conocimiento histórico y topográfico sobre la evolución de esta importante zona de la ciudad de Roma”, añadió.

El Teatro fue construido por el emperador Nerón en el área dominada por los conocidos como 'Horti de Agripina la Mayor', madre de Calígula, una gran propiedad de la familia imperial Julio Claudia, donde se construyó un enorme circo para carreras de caballos. La excavaciones, que comenzaron en 2020 bajo la dirección de Renato Sebastiani y Alessio De Cristofaro, sacaron a la luz los restos del lado izquierdo de la cávea, con forma de hemiciclo, así como otras estructuras, decoraciones y objetos. En particular, los arqueólogos destacan los elementos arquitectónicos, como suntuosas columnas de mármol precioso o las decoraciones de estuco con pan de oro, que demuestran el lujo del teatro que tanto amaba el emperador romano. “La Edad Media no es fácil de encontrar en esta ciudad. Se conoce por los palacios, iglesias y ciertas fuentes históricas, pero desde el punto de vista material no existen muchos restos como los que aquí tenemos, que van del siglo X al XV y que nos cuentan una parte de la historia económica y social de la ciudad”, explicó Sebastiani.

Durante las excavaciones surgieron raros ejemplares de cálices de vidrio, usados para ceremonias litúrgicas, jarras y objetos de cerámica, insignias de peregrinos, huesos de animales usados para elaborar instrumentos musicales y matrices de rosarios de la Edad Media que demuestra la evolución en la zona y la peregrinación a la tumba del Apóstol San Pedro, ya que este era el camino por el que peregrinos procedentes de todo el mundo llegaban al lugar donde la tradición cristiana indica que se encuentran los restos del primer papa, bajo la actual basílica vaticana. El Ayuntamiento de Roma y la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén están trabajando en un proyecto conjunto para que los elementos descubiertos puedan ser visitados en el futuro en un espacio museístico en el Palacio de la Rovere.