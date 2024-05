Sara Blanch e Ismael Jordi, salero y exquisitez

Obras: de Turina, Montsalvatge, Delibes, Massenet, Sorozábal, Guridi, Fernández Caballero, Luna y Penella. Soprano: Sara Blanch. Tenor: Ismael Jordi. Piano: Rubén Fernández Aguirre. Madrid, 26-V-2024.

Se había anunciado un mano a mano entre el tenory la soprano Lisette Oropesa, pero ésta canceló –lo que últimamente viene siendo demasiado frecuente entre los cantantes– y fue sustituida por la tarraconense Sara Blanch y supuso una excelente sustitución. Comenzó el jerezano con cinco piezas de Turina, autor siempre de complicada vocalidad, que Jordi resolvió con la maestría que en él es habitual. Alumno dey Teresa Berganza en la Escuela Reina Sofía,, presente en la sala y a quien de palabra dedicó expresamente la «Saeta en forma de salve, Op.60».

De los tres, quien hoy es reputada figura internacional y acaba de volver de un «Roberto Devereaux» en Amsterdam, aprendió muchas cosas y, entre ellas, dos muy importantes que maneja con la maestría de sus antecesores. De un lado el fraseo, perfectamente claro e inteligible en la dicción, y de otra la exquisitez y elegancia en la línea de canto, sobresaliente en el manejo de las medias voces y pianos. Si a ello se une un caudal que aumenta cada día por el centro y la seguridad en el registro agudo, se comprende el lugar que ocupa. De ello basta mencionar la potencia en el final de «Anhelos», la delicadeza en el de «Los dos miedos» y la forma de colorear la «Farruca» o «Cantares». Cantó por vez primera en su carrera las romanzas de «El caserío» de Guridi y la de «La pícara molinera», piezas que le van como anillo al dedo, entusiasmando al público.

No menos entusiasta lo fue con Sara Blanch, una revelación para muchos, soprano ligera de sólidas coloraturas y agudos, además de mucho garbo, salero y belleza. Lo demostró desde tres de las «Cinco canciones negras» de Montsalvatge, para seguidamente encandilar con «Les files de Cádix» de Delibes y la sevillana de «Don César de Bazán» de «Massenet». Ambos compositores enamorados de la música española a través de los colegas españoles que a principios del XIX se trasladaron a París, como bien recordó el pianista acompañante al público. Su éxito se completó con las interpretaciones de las romanzas de «La tabernera del puerto» y la muy cómicamente bien interpretada de «Chateau Margaux».

Ambos redondearon con dúos de la citada «Tabernera» y «El gato montés», para acabar con cinco propinas, desde «Me llaman la primorosa» hasta «El cant dels ocells», pasando por un emotivo «Adiós Granada» y el dúo «Caballero del alto plumero». Una tarde triunfal acompañada por Rubén Fernández Aguirre, el pianista que me gustaría tener de acompañante porque no sólo lo hace espléndidamente, sino que disfruta haciéndolo y transmite su gozo. ¡Qué distinto, y seguro que también excelente, habrá sido el concierto a la misma hora de Nina Stemme en el Real!