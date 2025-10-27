La Semana del Arte del siglo XX y XXI de Christie's París alcanza en 2025 un total de 92 millones de euros

Las cuatro subastas presentadas para la edición 2025 de la Semana del Arte 20/21 de Christie's París han alcanzado un total de 92.443.769 millones de euros, con un 88 por ciento de lotes vendidos, un 16 por ciento más que el de 2024, según ha informado la casa de subastas. Christie's asegura que es un resultado "sólido" que sigue a la Marquee Week de Londres, donde se consiguió superar los 122 millones de euros.

"Impulsadas por la calidad de las obras ofrecidas y la solidez de sus procedencias, estas ventas ilustran la resiliencia y profundidad del mercado, con una demanda sostenida de piezas raras e icónicas del arte de vanguardia internacional y del arte contemporáneo", indica la casa de subastas.

El lote principal de la Semana del Arte 20/21 de Christie's ha sido 'California (IKB 71)', el mayor monocromo de Yves Klein, que hasta ahora permanecía en manos privadas. La obra despertó un interés extraordinario y se vendió por 18.375.000 euros, estableciendo un nuevo récord de subasta para el artista en Francia.

"Las fuertes emociones que 'California (IKB 71)' provocó entre el numeroso público que acudió a contemplar la pintura son un testimonio del genio de Yves Klein. Un artista extraordinario que falleció a los 34 años, apenas un año después de crear esta obra maestra", ha destacado el director de Arte de Posguerra y Contemporáneo de Christie's Francia, Paul Nyzam. Asimismo, se alcanzaron nuevos récords de subasta para Max Ernst, Paul Signac, Lee Ufan, Fausto Melotti, Berthe Morisot, Dan Flavin, Maurizio Cattelan, César Domela, Gino de Dominicis y Jan Sluijters.

Por cuarto año consecutivo, Christie's presentó su subasta insignia Avant-gardes(s) -una selección de unas sesenta obras maestras-- vendidas por un total de 59.017.050 millones de euros, incluyendo 15 de los 19 lotes vendidos por encima del millón de euros.

Además de Yves Klein, la venta ofreció muchas obras maestras procedentes de colecciones privadas, como 'La femme debout' de Alberto Giacometti, vendida por 5.428.000; 'Peinture 165x130 cm, 7 avril 1960', de Pierre Soulages, de la prestigiosa colección de Max y Cécile Draime, que alcanzó 2.683.000 millones de euros, duplicando su estimación previa de venta. La venta Moderne(s), que presentaba una distinguida colección privada europea, totalizó 12.915.584 millones de euros.

Entre los destacados se encontraba 'La passerelle de Deauville' de Paul Signac, una pieza muy esperada que se vendió por 4.208.000 millones. La subasta Art Moderne alcanzó un total de 9.841.865 millones de euros, con varias sorpresas, entre ellas la venta de 'Portrait d'Ambroise Adam dans le jardin de Pressagny', de Édouard Manet, que se vendió por 895.350 euros. Por último, la subasta Art Contemporain cerró la semana y la temporada 20/21 con un total de 10.669.270 millones de euros.