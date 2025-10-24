NH Collection Ponthieu Champs Élysées: una joya que brilla en París

París es sinónimo de estilo y glamour, y pocos lugares reflejan mejor esa esencia que el Triángulo de Oro, donde se encuentran algunas de las direcciones más elegantes de la ciudad. En este enclave privilegiado, entre la Avenue Montaigne y los Campos Elíseos, se levanta un edificio majestuoso de 1910 que hoy brilla con una luz especial: el NH Collection Ponthieu Champs-Élysées, la joya de NH Collection Hotels & Resorts en la capital francesa. Un lugar donde la elegancia arquitectónica, la vida cultural y el pulso vibrante de la ciudad confluyen en una experiencia seductora.

Completamente renovado, el hotel cuenta con 87 habitaciones de distintas categorías -Deluxe, Premium, Superior y Junior Suites- que reinterpretan el encanto clásico parisino desde una mirada contemporánea. Su diseño combina materiales nobles, tonos cálidos y tecnología actual, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Cada detalle está pensado para el confort: una iluminación envolvente, un ambiente silencioso y espacios que invitan al descanso tras un día recorriendo museos, tiendas o terrazas de la ciudad. Todo ha sido concebido para que la estancia resulte cómoda e inspiradora.

Cada detalle del establecimiento invita a descubrir la faceta más elegante de la capital francesa

La hospitalidad, entendida como un arte, es uno de los pilares del NH Collection Ponthieu Champs-Élysées. Su equipo apuesta por un servicio cercano y elegante. Esa atención al detalle, unida a un trato amable y profesional, convierte cada estancia en una experiencia inolvidable. Los huéspedes no solo se marchan con la sensación de haber dormido bien, sino con la emoción de haber vivido algo especial, algo que se queda con ellos mucho después del viaje.

La ubicación del hotel, a pocos pasos de las boutiques más exclusivas, de galerías de arte y de algunos de los restaurantes más célebres de la ciudad, lo hace aún más irresistible. Desde aquí, es posible disfrutar del París más elegante sin renunciar a la calma de un refugio pensado para desconectar. La energía de la ciudad se percibe a cada paso, pero dentro del hotel el ambiente invita a bajar el ritmo y descansar.

Desde hace más de una década, NH Collection Hotels & Resorts ha hecho de la emoción su sello distintivo. En este hotel, ese espíritu se percibe en cada gesto: en el diseño de los espacios, en la calidez del servicio y en la forma en que cada estancia parece pensada para despertar sensaciones. El resultado es una experiencia que trasciende el simple viaje.

En el NH Collection Ponthieu Champs-Élysées, el lujo se entiende de forma natural, sin excesos. Es el privilegio de sentirse en casa (o mejor que en casa) en una de las zonas más elegantes de la ciudad de la luz, rodeado de historia, estilo y vida urbana. Un refugio contemporáneo que conserva el alma clásica de la ciudad y que invita a descubrirla sin prisas, detalle a detalle.