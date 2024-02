Solo estas dos personas en la historia han ganado un Premio Oscar y un Premio Nobel

Se trata, seguramente, de los dos mayores galardones a los que se puede aspirar en el mundo de la creación artística y cultural. O, al menos, lo que más fama tienen. Sin embargo, parecen casi incompatibles, porque el premio Oscar reconoce a los actores y el Nobel lo hace con los escritores. Pocos grandes creadores hay que hayan destacado en esas áreas aparentemente no relacionadas. Sin embargo, aunque parezca raro, a lo largo de la historia se ha producido dos veces. ¿Adivinan quiénes?

El primero del que hay que hablar es el más cercano en el tiempo. Se trata de una de las grandes estrellas de la historia de la música. Bob Dylanobtuvo en 2001 el Oscar por la canción “Things Have Changed”, que apareció en la cinta “Wonder Boys”, traducida en España como “Jóvenes prodigiosos”, una canción original creada para la película de Curtis Hanson, que incluía una gran banda sonora. Dylan, por supuesto, no fue a la ceremonia de entrega de los premios, como tampoco asistió a recoger el Premio Nobel que obtuvo en 2016, al menos, no al acto público. Sí lo hizo en una reunión personal con los miembros de la academia sueca que le entregaron el Premio en la categoría de Literatura.

El caso de Dylan fue muy especial, porque se trataba del primer escritor de canciones que era reconocido como “Literatura”. Es cierto que Dylan tiene una novela, “Tarántula” y varios libros de “Crónicas” personales, pero el galardón hacía referencia a sus méritos como escritor de canciones. El premio Nobel, a diferencia del Oscar, va acompañado de una generosa recompensa de un millón de dólares.

El otro creador que obtuvo ambos premios fue Bernard Shaw, que se alzó con el Premio Nobel por su obra “Saint Joan” en 1925. El Oscar lo recibió en 1938 por el guion adaptado de su obra teatral “Pygmalion”. Muy a diferencia de Dylan, Shaw rechazó el premio económico del Nobel porque, según aseguró, su público le daba el dinero suficiente. A Dylan también, y con creces, pero no por ello dejó de percibir la recompensa económica. En cualquier caso, ambos son dos genios únicos en el mundo.