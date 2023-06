Spiderman se despide de su dibujante, John Romita

El mundo del cómic de superhéroes se encuentra de luto. Con 93 años de edad ha muerto mientras dormía John Romita Senior. Ha sido su hijo John Romita Junior, también famoso autor de cómics norteamericanos, quien ha anunciado en Twitter el fallecimiento de su padre por causas naturales. «Lo digo con gran pesar, mi padre falleció en paz mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Era el hombre más grande que he conocido». John Romita no cambió la industria cómo lo hizo Stan Lee. Tampoco creó nuevos mundos cómo Jack Kirby. O revolucionó el lenguaje del cómic cómo Will Eisner.

John Romita era un trabajador incansable, con un trazo impecable y un sentido de la composición único. Gracias a él, un personaje popular cómo Spiderman, se transformó en el personaje que todos conocemos en la actualidad. El dibujante de The Amazing Spider-Man, Steve Ditko, tenía puntos de vista diferentes al de su guionista, Stan Lee. Eso hizo que el ego del segundo estallara y buscara un recambio.

En su lugar puso a un joven John Romita que venía de dibujar series románticas en DC Comics. Su estilo de dibujo y su capacidad para dibujar el cuerpo femenino, convirtió a la serie en la principal colección de Marvel Comics. Junto a Lee creó a Mary Jane Watson, dando lugar a una historia de amor adolescente, con triángulo incluido, entre Peter Parker, Gwen Stacy y la mencionada Mary Jane. Por supuesto, la parte romántica no eclipsó a la acción. Los enfrentamientos entre el Hombre Araña y el Doctor Octopus, Duende Verde, el Escorpión, El Buitre… nunca habían sido tan espectaculares y elegantes. Y eso, sin menospreciar el brillante trabajo que había realizado Steve Ditko antes que él. Pero aportó una frescura inédita hasta ese momento. Suya era la viñeta, convertida en icónica, en la que un apesadumbrado Peter Parker se aleja bajo la lluvia de un cubo de basura en el que tiraba su traje de Spiderman. Era el número 50 de la serie regular de The Amazing Spider-Man (julio de 1967) y quizás sea la que mejor representa a este atribulado héroe.

Su indiscutible estilo y su visión de la composición, lo convirtieron en un autor imprescindible en Marvel Cómics. Su trabajo también impactó en Los Cuatro Fantásticos o el Capitán América. Eso fue hasta julio de 1973, que pasó a ser a director artístico de Marvel. Con esta posición pudo participar en la creación de personajes tan conocidos como Lobezno, Luke Cage o El Castigador. John Romita se jubiló en 1995 con su último trabajo «Spider-Man/Kingpin: A muerte», protagonizado por Spiderman y Daredevil (su personaje favorito) que se enfrentaban a Kingpin (personaje creado por Romita). Fue añadido al Will Eisner Comic Book Hall of Fame en 2002. En 2003 participó en el número 500 de The Amazing Spider-Man, encargándose del dibujo sus últimas cuatro páginas. Desde entonces, vivía apartado de industria, pero no de los cómics. Imposible teniendo un hijo como John Romita Jr.