El "caso Semenya" o correr contra todo (y todos)

Fátima Delgado asegura que su trayectoria y su vida «están alejadas del deporte», pero que se quedó atrapada con el «caso Semenya», «atleta a la que, siendo mujer, no la dejaron competir en la categoría femenina», resume. Comenzó a investigar y llegó a otros casos de personas intersexuales que «apartaban de la competición», como le pasó en los años ochenta a María José Martínez Patiño, vallista expulsada del Equipo Olímpico español por «no pasar» las pruebas de verificación de sexo. Por ello, Delgado firma una función que se centra en más de un caso y que «no es un documental»: «Es una historia ficticia en la que no hemos querido hablar de una mujer en concreto porque no es solo una atleta. Le ha pasado a muchas en diferentes partes del mundo». Y abre el abanico en su Run Baby Run, la pieza coproducida por el Teatro Español y el Centro Dramático Galego que llega ahora a Madrid tras su estreno en Galicia. .

Jana Pacheco dirige así un montaje que aborda la discriminación de género dentro del deporte mediante una reflexión «sobre cuánto se puede llegar a luchar sin traicionar los propios principios», presentan. «Nos cuentan que vivimos en la diversidad, y el deporte no puede dar la espalda a esa realidad. Es una discriminación que ocurre mayoritariamente a mujeres dentro de un ámbito muy masculinizado. ¿Cuál es la amenaza que aparece?», se pregunta Delgado. «Son condiciones biológicas que afectan a entre el 2 y el 7% de la población, y queremos visibilizar esta realidad y los cuerpos diversos. A estas personas no las puedes dejar en un limbo –añade Pacheco–. A los hombres no se les mide la testosterona, y queríamos poner de manifiesto ese doble rasero. Son las instituciones deportivas dirigidas por hombres las que deciden sobre el cuerpo de las mujeres».

La casualidad

Alba Loureiro es la encargada de protagonizar un montaje cuyo personaje principal se llama igual «por casualidad», aseguran, y en el que una atleta de éxito lucha por conseguir la victoria: es de las favoritas al podio en los Juego Olímpicos, pero su carrera se verá truncada por un hecho inesperado. Su entrenadora la acompañará ante la duda de dar guerra o renunciar... «Las personas intersex están olvidadas, yo mismo tenía un gran desconocimiento del tema, pero creo que cada vez vamos avanzando en la "i" del colectivo LGTBIQ+», apunta la actriz.

Aprovecha, de esta forma, la compañía para mezclar la historia de su corredora con el imaginario folclórico del Entroido –fiesta popular del carnaval gallego–, donde, durante años, solo ellos (peliqueiros) pudieron correr tras las gentes sin disfrazar.