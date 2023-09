Mikecrack, el niño hiperactivo que quiso ser Tamariz y que ahora es el número 1 de YouTube

En tiempos digitales, lo nuevo suele arrasar con lo viejo casi sin preguntar. Aun sin la necesidad de terminar con ello, la realidad es que los tiempos y las maneras de todo ese mundo "más tecnológico" se imponen de primeras; y YouTube es ahora ese gigante joven y esbelto que se sube a los escenarios: Mikecrack (Madrid, 1993) salta de la pantalla a las tablas con la presentación de su "show" teatral (Mikecrack y la superarma secreta), y de paso, las sobrias puestas de largo teatrales se ven desbordadas por el empuje de los nuevos ricos; la austeridad de las compañías de toda la vida se ven apartadas por una nube de gente que revolotea alrededor de un protagonista que apuesta por un espectáculo en vivo sobre su "alter ego" (el perro Mike) tras haber probado suerte por otros lares, en los que, por cierto, tampoco le ha ido mal, como esa serie de libros (Planeta) de los que ha vendido más de 3 millones de copias. "Me dicen que el Ministerio de Cultura me debería hacer una estatua por acercar la lectura a los niños", invita.

Es el impulso sin complejos del que, desde el 30 de julio, es el rey de YouTube en España. Atrás han quedado los años de "dictadura" de El Rubius (40,3 millones de seguidores) con los 42,9 millones de fanáticos que acumula Mikecrack en la red social de vídeos por antonomasia. En 2021, el hombre antes conocido como Miguel Bernal se ponía algo nervioso al hablar de sus secuaces: 25 millones eran suficientes para que se le escapase una risa vergonzosa, pero dos años más tarde eso ya es historia. "Es algo tan progresivo que no eres consciente de lo que tienes detrás. Sí siento ese apoyo en un auditorio con mil personas pidiendo fotos o firmas; con un vídeo, al final no soy consciente. No se puede imaginar el infinito, sabes que está ahí, pero no te puedes hacer una idea de lo que es".

"Intento no hablar de YouTube con los amigos"

Por el momento, Mikecrack no sabe dónde está su techo, pero sí sabe que es espejo para muchos y muchas, igual que un día aquel niño hiperactivo de Pozuelo quiso ser Juan Tamariz (y casi lo consigue): "Crecemos teniendo referentes y es normal querer ser como tu ídolo. En la carrera espacial la gente quiso ser astronauta, y cuando yo era pequeño, futbolista. Ahora la gente quiere dedicarse a este mundo porque nos ve cercanos y no ve la cara de una empresa", apunta.

Aun así, la obsesión del youtuber es que Mikecrack no se coma a Miguel, "intento que así sea", dice. "Procuro que mi faceta más personal, emprendedora y familiar aparezca cuando apago la cámara. Una vida más tranquila porque descargo toda mi energía en los vídeos". Asegura que le cuesta desconectar, pero que su intención es "no hablar de YouTube con familia y amigos".

Huye del trabajo en su intimidad hasta el punto de olvidarse de celebrar su "ascenso" a número uno. Aquellos "vídeos especiales" de los primeros 100.000 seguidores o del primer millón han desaparecido para dejar espacio a unas "pequeñas vacaciones" en Madrid, donde ha aprovechado para hacer "todo eso que no haces cuando vives en tu ciudad". De la capital "emigró" ya hace años a Andorra "para pagar menos impuestos, por la cultura similar y por el anonimato" −explicó entonces−: "Cada uno vive en el lugar en el que es feliz", justifica hoy de un movimiento que en su día se señaló con el dedo mediático.

Sin polémicas

No se detiene Miguel Bernal en polémicas y continúa en ese camino hacia adelante que le ha llevado de los estudios en biotecnología a la magia y de esta, ya como discípulo del "gran" Tamariz, a YouTube. "Pero hoy la magia ya solo es una afición, una anécdota". ¿Y después? "Espero aguantar aquí muchos años", sonríe quien cree conocer el secreto para enganchar a las masas con su "alter ego": "No busca ser el personaje perfecto de Hollywood, no es el chico o la chica sin defectos. Aquí vemos agujeros, errores. Son bombas que en cualquier momento explotan por su carácter y orgullo. Mike es como un niño, es un perro muy fiel y honorable, pero también es impulsivo". Afirma que el protagonista de Las perrerías de Mike (la serie original) tiene mucho de él, aunque no se siente reflejado al 100%: "Es una sombra ensanchada de mí", pero encuentra la clave de su protagonista en que "puedes empatizar con sus problemas y aventuras, y ver cómo resuelve todo a través de su equipo, sus amigos".

Con esa premisa, Mike y compañía dan el salto de la animación al escenario en un "show" en vivo en el que los dibujos cobrarán vida mediante un guion original desarrollado por los propios creadores de la serie de YouTube. El ejército de fans de Mikecrack tendrá la oportunidad de presenciar una nueva historia en la que el directo, los bailes y las canciones seguirán centradas en las nuevas generaciones "con un despliegue audiovisual totalmente novedoso para que la experiencia sea totalmente inmersiva", apunta el dossier de un montaje que ya tiene cerradas más de una veintena de citas por toda la geografía española (se inicia el 1 de octubre en Sevilla)y que también dará el salto a Latinoamérica.

"Mi superarma es sacar una sonrisa a la gente"

Mikecrack se acaba de agarrar al número uno "youtubesco" y prepara así un nuevo proyecto en el que no participará directamente, pese a que confirma que se acercará "siempre que pueda" para hacer una introducción a esa "superarma secreta"; la suya, confiesa, es "sacar una sonrisa a la gente cuando tiene un mal día. Y de vez en cuando, también una lágrima con la que puedas sentirte más vivo. Me gusta explorar sentimientos más fuertes".