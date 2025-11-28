Canal Sur programa más toros en abierto para cerrar noviembre

La temporada turina se apaga en el calendario, pero no en las pantallas. Canal Sur Televisión reafirma su compromiso con el futuro del toreo y la cultura popular con una programación taurina en abierto que pondrá el foco en la cantera de las escuelas taurinas. Novilladas sin picadores, becerradas y certámenes locales serán el eje de tres retransmisiones consecutivas desde plazas con historia y tradición.

Almadén de la Plata, Algar y Linares serán las sedes de estas tres tardes en las que se dará cita lo más prometedor del escalafón menor. Con el apoyo de las instituciones locales y la coordinación de las escuelas taurinas, Canal Sur se convierte en plataforma de difusión y fomento para un toreo que no se entiende sin el impulso desde abajo.

En un momento en el que muchas plazas reducen su programación, la televisión pública andaluza sigue cumpliendo una función clave: mantener la visibilidad del toreo formativo, acercar a nuevos públicos y dignificar el proceso de aprendizaje que atraviesan los jóvenes aspirantes.

Tres festejos con identidad propia, variedad ganadera y representación de escuelas de toda Andalucía —además de Madrid y Arles— permitirán a los espectadores conocer de primera mano la diversidad de estilos, acentos y escuelas que conviven en la tauromaquia actual.

PROGRAMACIÓN TAURINA EN CANAL SUR