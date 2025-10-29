Morante se lleva la "Fábula Taurina" del Círculo Bienvenida, que premia a lo mejor de San Isidro

Los premios del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía "Bienvenida" ya tienen nombres propios. Y este año, la nómina de galardonados mezcla figuras consagradas, revelaciones jóvenes y hasta una ganadería histórica. El acto de entrega se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre en la Sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Morante de la Puebla vuelve a marcar territorio y se lleva la codiciada "Fábula Taurina" tras su paso por San Isidro. El premio "Antonio Bienvenida" recae en un clásico: Uceda Leal, mientras que Jesús Enrique Colombo se hace con el trofeo "Pepe Bienvenida" a la mejor estocada del ciclo. En el apartado más épico, Isaac Fonseca y Juan de Castilla comparten protagonismo por su entrega en el ruedo.

No solo los matadores han sido reconocidos. Aarón Palacio, en el campo novilleril, se lleva el premio "Rafaelito Bienvenida", confirmando que el relevo generacional sigue empujando fuerte. Y en el terreno ganadero, La Quinta firma una temporada de peso con la "Fábula Ganadera" por lidiar la corrida más completa.

Más allá de los nombres del toreo, el Círculo también ha querido mirar fuera del ruedo. El presidente de Las Ventas, José Luis González González, recibirá el "Pañuelo de Oro", y una figura inesperada se cuela entre los premiados: el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, será reconocido con el "Bienvenida a la torería". Un guiño que une dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura española.

El evento tendrá un añadido artístico: se inaugurará la exposición de Mariano Cobo titulada "Homenaje a la Dinastía Bienvenida", que reúne pintura y escultura en torno a una de las sagas familiares más emblemáticas de la tauromaquia. El arte, esta vez, no solo se lidiará con muleta.

Con estos galardones, el Círculo Bienvenida sigue consolidándose como uno de los espacios de referencia para valorar el compromiso, la verdad y la estética dentro del toreo, premiando no solo lo que ocurre en el ruedo, sino también la actitud, la ética y la historia que envuelven a esta liturgia.