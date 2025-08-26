Sebastián Cortés dará el Pregón Taurino de Albacete

El que fuera matador de toros Sebastián Cortés es el encargado de dar el Pregón Taurino de la feria de Albacete de este año. Será el próximo día 3 de septiembre en un acto a celebrar en el Teatro Circo.

Sebastián Cortés celebra este el 50 aniversario de su alternativa, lo que tuvo efecto el 22 de junio de 1975 en Alicante, de ma­nos de Paco Camino y Dámaso González como testigo y toros de Torrestrella, y ha sido durante muchos años, tras su retirada de los ruedos, profesor de a escuela taurina de Albacete.

Por otra parte, el día 12 de septiembre, en el stand de la Diputación del recinto ferial, la afición albacetense rendirá un homenaje a Dámaso Gonzálezy la corporación provincial le hará entrega a su familia de la Medalla de Oro y Gratitud de la Provincia de Albacete.

Antes, el próximo jueves 28 de agosto la localidad manchega de Casas Ibáñez será escenario de una corrida de toros con motivo de sus fiestas patronales. En este festejo se lidiarán toros de Victorino Martín, cuya ganadería debutará en este plaza. Ruben Pinar, Samuel Navalón y Alejandro Peñaranda serán sus matadores.