Otro nombre para la temporada que viene

Con el recuerdo de las emociones vividas la víspera con Talavante y Nek Romero, la temporada en Valencia se cerró con una novillada asímismo triunfal. Un festejo con el que se realzaba la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, que en entre sus mucho actos tuvo en su programa esta función en la que se lidiaron utreros de Julio de la Puerta, desiguales de presencia y comportamiento, de buen juego en líneas generales, destacando segundo, al que arrastraron sin que nadie se acordase de aplaudir a sus despojos, y quinto.

Lote que correspondió a Alejandro Peñaranda, que se fue a porta gayola a recibir a su primero, quedando un tanto desairado al no atender el novillo su presencia en un primer momento. Lo sacó pronto a los medios el novillero de Albacete, para darle la distancia precisa para que atendiese al cite, embistiendo con recitud y humillación, toreando luego al natural con cadencia y templanza antes de volver a poner la plaza boca abajo toreando en redondo. Se volcó sobre el morrillo a por todas, dejando una estocada fulimnante que le valió una oreja que supo a poco. Se lució al veroniquear al quinto y también en la serie de derechazos rodilla en tierra con la que abrió un trasteo basado en el toreo en redondo, muy templado y macizo, sin fisuras y muy sólido por ese pitón derecho. Al natural le costó más al novillo pero no por eso dejó de intentarlo su matador. Volvió a estar infalible con el estoque, llevándose ahora las dos orejas, el reconocimoento de la afición y el aval y crédito para la próxima campaña.

Peleo con genio en el caballo, quitándose el palo y haciendo sonar el estribo, el novillo que abrió plaza, que también puso en apuros a sus banderilleros. Como los pasó Miguelito, que no acabó de acertar a meterle en el engaño ni, mucho menos, someterle, sufriendo continuos derrotes y desarmes. El animal no pasaba, se quedaba debajo de la tela y midió constantemente al novillero valenciano, que tampoco estuvo fino con el estoque. Hay que recordar que esta era su primera actuación de la temporada... Tuvo cuajo el cuarto, que entró al relance al caballo aunque no se empleó. Llegó a la muleta andarin y pegajoso hasta que el entusasmo de Miguelito permitió que hubiese conexión entre las parets en el último tramo de una faena en la que no se escapó de un revolcón. De nuevo mató mal.

El tercero dobló bajo el peto y no pasó en el último tercio, muy parado y probón. Marcos del Rincón intentó lucir pero su esfuerzo fue en vano. Tuvo mucho mejor son el que cerró plaza, feria y temporada. Con él clavó las plantas en los medios para componer un trasteo parsimonioso y limpio aunque algo intermitente y frío, llevándose al final una voltereta.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 9 de octubre de 2023. Plaza de toros de Valencia. Tercera de feria. Un tercio de entrada.

Novillos de Julio de la Puerta, desiguales dentro de una correcta presentación y de buen juego en conjunto, destacando segundo y quinto.

Miguel Senent “Miguelito”, de blanco y azabache: pinchazo, pinchazo hondo, pinchazo y estocada (silencio); y dos pinchazos y estocada baja (ovación).

Alejandro Peñaranda, de plomo y oro: estocada entera (oreja); y estocada entera (dos orejas).

Marcos del Rincón, de pavo y oro: estocada entera (ovación); y dos pinchazos y estocada (silencio).

Incidencias: De las cuadrillas destacaron Carlos Donaire y Sergio Pérez.