Perera, tres meses de baja tras cirugía; Escribano, fractura sin operación

La temporada de los llenos también está siendo la temporada de las bajas. Este pasado fin de semana se confirmó que Miguel Ángel Perera deberá permanecer alejado de los ruedos durante al menos tres meses tras ser intervenido quirúrgicamente por una lesión lumbar. El torero extremeño, que venía arrastrando fuertes dolores durante todo el año, ha pasado por el quirófano de la clínica San Juan de Dios de León, donde fue operado con éxito de una espondilolisis en la vértebra L5 S1.

El parte es claro: tres meses de recuperación, sin compromisos hasta enero de 2026. Una pausa obligada para un diestro que ha seguido toreando a pesar del dolor, empujado por el compromiso con su temporada. Pero el cuerpo dijo basta. Perera ha optado por priorizar su salud, escuchando el consejo de los médicos. La decisión es tan difícil como necesaria: terminar el año sin volver a vestirse de luces.

Mientras tanto, este domingo en Corella, la arena se tiñó también de realidad cruda. Manuel Escribano fue prendido brutalmente durante el tercio de banderillas por el segundo toro de la tarde. La cogida lo dejó fuera de la lidia de inmediato y lo llevó directo a la enfermería. El dolor en la clavícula y la espalda alertó a los médicos, que ordenaron su traslado urgente al hospital de Tudela para pruebas más profundas.

El diagnóstico llegó con una mezcla de gravedad y alivio: luxación acromioclavicular derecha, fractura en el margen glenoideo del hombro y múltiples contusiones, pero sin necesidad de cirugía. El tratamiento será conservador: reposo, cabestrillo y paciencia. Para Escribano, que acostumbra a dejarse el alma en el tercio de banderillas, la lesión supone una pausa abrupta en plena faena de septiembre.

Y por si fuera poco, la sangre también corrió en Sevilla. Francisco Javier Sánchez Araujo, banderillero de la cuadrilla de Pablo Aguado, recibió el alta médica tras ser corneado el viernes en la Feria de San Miguel. La herida, de diez centímetros en el muslo, dislaceró la musculatura sin afectar vasos importantes, aunque sí dejó hematomas y traumatismos en otras zonas del cuerpo. El subalterno ya se encuentra en casa, iniciando la rehabilitación con ejercicios suaves.