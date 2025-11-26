Guillermo Hermoso de Mendoza abandona el hospital tras una grave inflamación cerebral

Guillermo Hermoso de Mendoza ya se encuentra fuera del hospital y en proceso de recuperación tras superar una meningoencefalitis que lo mantuvo ingresado durante doce días en el Centro Médico ABC de Ciudad de México. El rejoneador navarro ingresó el pasado 15 de noviembre con un cuadro preocupante de mareos, vómitos, dificultad para hablar y una intensa deshidratación.

El diagnóstico fue claro: una inflamación cerebral grave, con varios focos activos, especialmente en el hemisferio izquierdo. El tratamiento incluyó antibióticos, antivirales y medicación intravenosa para actuar directamente sobre el sistema nervioso central. Con el paso de los días, los síntomas comenzaron a remitir y la evolución fue positiva.

Este martes, los médicos autorizaron el alta tras confirmar que entre un 60 % y un 80 % de la inflamación había desaparecido y que los focos activos estaban inactivos. Hermoso de Mendoza expresó su alivio públicamente con un sencillo mensaje: "Por fin vamos a casa", acompañado de una imagen a la salida del hospital.

Ya en casa, el torero ha comenzado una rehabilitación centrada en recuperar movilidad y equilibrio, sin síntomas de rigidez de cuello ni mareos. Si todo avanza como espera, su intención es volver a montar el 1 de diciembre, con vistas a retomar su actividad profesional cuanto antes, siempre bajo supervisión médica.

Por su parte, Miguel Ángel Perera ha iniciado la rehabilitación tras someterse a una cirugía lumbar para corregir una espondilolistesis. La intervención, realizada hace dos meses, puso fin a una temporada marcada por el dolor, y ahora el objetivo está en volver en plenas condiciones para 2026.

Guiado por especialistas en neurociencia del movimiento, el extremeño trabaja en recuperar la conexión neuromuscular y la estabilidad postural mediante técnicas avanzadas. El proceso será progresivo, pero apunta a una recuperación sólida. Tanto Hermoso de Mendoza como Perera afrontan ahora la recta final de sus respectivos procesos médicos, con la mirada puesta en volver al ruedo.