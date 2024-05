¿Quién se llevará el Mundial del toreo?

La cuenta atrás ha comenzado y para los amantes del toreo ni decir los profesionales mayo no es un mes cualquiera. La vida sigue, pero no de la misma manera. Madrid huele a toro, a bullicio, a estrés, tráfico y atascos diarios para llegar al mismo sitio y hora cada tarde: la Monumental venteña, que no desemboca al Guadalquivir, pero sí lo hace a la extensísima calle de Alcalá. Madrid es amor y odio a partes iguales. Si Sevilla gusta Madrid es temblor. Inquietud, sensaciones amargas, noches en vela y atravesar el miedo en todo su esplendor y color desde que sabes que estás anunciado. Así lo han revelado siempre los matadores, desde los noveles a los veteranos. No hay remedio ni atajo. Madrid es ese amor/desamor que duele, atrapa, condena, eleva... que quita el sueño, pero que está siempre en el centro, en el mismo eje, de muchos de ellos.

Y de ahí que el circuito taurino se ponga en movimiento estos días como si no hubiera mañana, porque los próximos treinta son vitales, decisivos para todos los integrantes. Vestidos nuevos e ilusiones a estrenar. Los nervios a flor de piel y el trabajo, en muchos casos, de todo el año para jugárselo a una tarde, a dos toros. A dos toracos en la plaza que tan difícil es que salgan las cosas, que tan mal carácter tenemos, pero en esa plaza que ruge como ninguna.

Roca Rey en Tercera de Feria, Murcia SOTOMAYOR TOROMEDIA

Y será por aquí, por la bellísima Monumental venteña, cargada de historia ya, por donde pasarán toreros de distintas nacionalidades. De ahí que Madrid, San Isidro, se haya convertido por derecho en el verdadero Mundial del toreo. Perú, con la figura del momento, que además es el torero más taquillero de los últimos tiempos, Andrés Roca Rey, encabeza esa internacionalidad de los carteles madrileños, en los que también están representados otros países como Colombia, con Juan de Castilla, Venezuela, José Enrique Colombo, por supuesto México (Calita, Leo Valadez, Isaac Fonseca), donde hace pocos días se celebraba la prestigiosa feria de Aguascalientes, o Francia, con el toreo a pie y a caballo. Muestra de ello es la presencia de los diestros Sebastián Castella, Juan Leal, la rejoneadora Lea Vicens y el novillero Lalo de María. Pero si de países vecinos hablamos también contamos con la doble presencia de Portugal. A caballo veremos al jinete Rui Fernandes y en una de las novilladas se anuncia Diego Bastos.

Lunes, descanso

La feria, en esta nueva edición repite el formato del año anterior, por segunda vez en la historia y los lunes serán jornadas de descanso. Comienza también con un cartel de altos vuelos, algo que antes no ocurría. Es por eso que esta tarde el portón de los miedos se abrirá para que hagan el paseíllo nada menos que Morante de la Puebla, Diego Urdiales y la confirmación de García Pulido con la corrida de Alcurrucén/El Cortijillo. Será el primero de los veintiocho festejos programados entre mayo y junio. Se celebrarán tres novilladas, que serán los martes después de la fecha de descanso y dos festejos de rejones, más uno mixto en el que se anuncia Diego Ventura con Cayetano y Ginés Marín.

Los rejones se celebrarán los sábados y el primero de ellos, el sábado 18 cuenta con una efeméride especial porque es la despedida de uno de los rejoneadores más relevantes de la historia: Pablo Hermoso de Mendoza. Esa tarde se anuncia con Lea Vicens y su hijo Guillermo ante reses de El Capea para poner el punto final a cuatro décadas en los ruedos. Una extensísima carrera, que deja un legado tan importante como el de su propio hijo, además de haber marcado toda una época del rejoneo.

Diego Urdiales, que hace el paseo hoy, viene de cuajar un toro de Cuvillo en Sevilla de esos de felicidad absoluta. Para el torero y para todos los que tuvimos la fortuna de verlo. Fue faena macerada, de quien se ha cuajado de verdad.

Por la Puerta del Príncipe se fue Daniel Luque y ha protagonizado una feria con un elevado nivel delante de los toros. La gesta, la emoción, la épica corrió a cargo sin lugar a duda de Manuel Escribano que, con la corrida de Victorino Martín y herido se fue a la enfermería para que lo cosieran con anestesia local y regresó en el sexto para cortar dos meritorias orejas. Volvió a los días con la de Miura. Borja Jiménez anduvo aquella tarde, la de Victorino, con la plenitud del toreo de principio a fin. Miguel Ángel Perera abrió una del Príncipe unánime y también lo logró a fuerza de valor Roca Rey.

Juan Ortega asalta el trono de Sevilla Efe Agencia EFE

La belleza, la faena de la feria, la firmó Juan Ortega. A secas. Había ganas de verlo. Ya había ocurrido antes, pero Ortega pasará a la Historia por su extraordinaria capacidad de torear despacio. Y eso, tan complejo, tan difícil y que requiere tanto valor, es alimento del alma.

San Isidro 2023

De momento, miraremos para el cielo, ya que la edición pasada estuvo muy condicionada por el tiempo y sobre todo el viento. Madrid ventoso perturba a cualquiera y trunca. Y así ocurrió. Hubo corridas de toros que no se pudieron disfrutar en su esplendor y a pesar de que la climatología estuvo a la contra, a favor contamos con la asistencia de público. Por los tendidos de la Monumental pasaron 482.177 espectadores, lo que supone una media del 91% de aforo del reciento.

En la Feria se cortaron un total de 20 trofeos, catorce fueron a parar a las manos de matadores y seis a las de rejoneadores. El triunfador de 2023 fue Sebastián Castella, que además regresaba a los ruedos después de haber hecho un parón en su carrera. Logró el 19 de mayo sumar su sexta Puerta Grande en Las Ventas al cortar dos trofeos al toro de Jandilla «Rociero» y el 1 de junio vivió las dos caras de la Fiesta, sumó un trofeo y también una cornada. A hombros también se fueron Emilio de Justo y Fernando Adrián, que fue el torero revelación de la temporada y repitió hazaña en la Corrida de Beneficencia.

Un trofeo

Con un trofeo saldaron su paso por Madrid Uceda Leal, Paco Ureña, Román, Ginés Marín, Tomás Rufo, Gómez del Pilar y Leo Valadez. Peor suerte corrieron Ángel Téllez, Francisco José Espada, José Garrido, Álvaro Lorenzo, el propio Castella, Paco Ureña, los novilleros Mario Navas, Jorge Molina, Sergio Rodríguez, el rejoneador Duarte Fernandes y el banderillero Rubén Sánchez. Eso sí con la suerte de que los atendieran las manos y el equipo de Máximo García Padrós, que nos cualquier cosa.

El misterio de Madrid en casi su mes de toros ya ha comenzado. Nada está escrito y todo está por ocurrir. La tauromaquia.