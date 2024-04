Juan Ortega asalta el trono de Sevilla

Hay lunes y lunes y este no era uno cualquiera. El AVE y derivados que nos han dado la vida bullía de ida y vuelta y el Real ya no era tan buen lugar para quedarse a partir de las seis de la tarde si en la Maestranza se dirimía el verdadero trono de Sevilla que la empresa Pagés había anunciado meses antes en su campaña publicitaria. Eran Morante, Daniel Luque y Juan Ortega quienes toreaban la corrida de Domingo Hernández. Morante pisaba Sevilla por tercera vez. Luque venía de abrir la Puerta del Príncipe con una puesta en escena soberbia y Juan Ortega se estrenaba en el 2024. Palabras mayores para los amantes del arte. De ahí que no hubiera una entrada y la expectación fuera máxima. Solazo. Calor. Sevilla en estado puro.

La corrida no iba del todo bien, Morante había pasado descafeinado con una corrida de Domingo Hernández, que tampoco se la recordará. Pero el quinto y el sexto vinieron a cambiarnos el rumbo para transitar a planetas distintos.

Luque nos abrió en canal con el quinto. Fue toro complicado, de tener que apostar, primero porque tenía el fuelle contenido, las emociones justas y segundo porque se lo tenía todo guardado por el pitón zurdo y había que lanzar la moneda. A nadie le cabe duda a estas alturas que lo hizo. Emocionante. La solidez de Luque es indiscutible y arrolladora. Tiene el toreo metido en la cabeza. La faena fue toda una lección. De principio a fin. Maestría, fe y mucho valor para lograr sacar al toro una faena tremenda de matices, de hacer lo estrictamente necesario y en el instante idóneo para que todo ocurriera con milimétrica precisión. Al alcance de muy pocos. Está para no perdérselo.

Lo de Juan Ortega fue otra cosa. Como lo había sido el quite, esta vez no a la verónica, que hizo al primero de Luque. Ortega torea en otra dimensión de tiempo y espacio, sobre todo de tiempo donde las cosas ocurren en frecuencias distintas. Solo así se entiende que sea capaz de ralentizar las embestidas de esa manera tan brutal. Y ver el toreo reducido de esa manera es morir, es que te estrujen, es un arrebato en un puñetero choque de trenes. Ocurrió con su faena de muleta al quinto, noble y con buen ritmo. Palabras mágicas. A dos manos el comienzo de Ortega, qué maravilla. Los remates son muerte lenta. Creo que el ojo humano no está preparado para esos tiempos. (Se seca). ¿Se puede llegar a sufrir? Se puede. Despaciosidad en los derechazos, belleza infinita al natural. Abandono. ¿De Juan? ¿De nosotros? La mujer de mi izquierda se pone en pie. Es su primera vez en la plaza, me cuenta el marido. No entiende, dice. Es la mejor explicación de que el toreo no se entiende, se siente. Lo mejor está por llegar: Esos muletazos por bajo de cierre de faena son estratosféricos para los sentidos. La espada, el doble premio... Todo del tirón.

Poco había podido hacer con su primero, ni Luque. Y Morante anduvo discreto. La tarde nos tenía guardado un sofocón para el final.

Juan Ortega asalta el trono de Sevilla. No es cualquier cosa.

Ficha del festejo

SEVILLA. Se lidiaron toros de la ganadería de Domingo Hernández. El 1º, de buena condición pero sin continuidad; 2º, deslucido; 3º, soso y sin entrega; 4º, sobrero de García Jiménez, sosote; 5º, muy complicado; 6º, noble y con buen ritmo. Lleno de «No hay billetes».

Morante de la Puebla, de plomo y oro, pinchazo, estocada, aviso, cuatro descabellos (silencio); media, cuatro descabellos, aviso (silencio).

Daniel Luque, de tabaco y oro, pinchazo, estocada (saludos); estocada (oreja).

Juan Ortega, de canela y oro, pinchazo, estocada (silencio); estocada (dos orejas).