Y parece que fue ayer

La noticia que saltó en la madrugada de aquel 26 de agosto de 2017 pareció que, en realidad, era un error. No podía ser verdad. Costaba de asimilar pero era cierta. Desgraciadamente.

Unas horas antes, en un centro hospitalario de Madrid, había fallecido Dámaso González, uno de los toreros destacados, si no el que más, de los muchos que ha dado Albacete.

Un diestro fundamental en la historia de la tauromaquia.

Nacido el 11 de septiembre de 1948, se vistió de luces por primera vez el 27 de agosto de 1966, en la plaza de Albacete, en un festejo en el que actuó como sobresaliente, tomando la alternativa el 24 de junio de 1969 en Alicante con Miguel Mateo “Miguelín” de padrino, Paquirri de testigo y toros de Flores Cubero.

Tras una larga y brillante carrera profesional que abarcó casi 40 años, un cáncer acabó con su vida. Pero su recuerdo sigue vivo y su memoria indeleble.

El gran Dámaso.