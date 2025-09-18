Vuelve Morante de la Puebla: Salamanca acoge su esperada reaparición tras la lesión

Morante de la Puebla ha elegido Salamanca como el escenario para su regreso más esperado. El diestro sevillano, que se vio obligado a detener su temporada tras resentirse de la cornada sufrida en Pontevedra, vuelve a enfundarse el traje de luces este viernes en La Glorieta. Lo hará junto al sustituto de José María Manzanares y Marco Pérez, frente a un encierro de Hermanos García Jiménez, en la primera de sus dos tardes previstas en la feria salmantina.

No ha sido una ausencia breve ni mucho menos accidental. Morantese perdió fechas clave como Valladolid, Albacete, Muro, Murcia y Guadalajara. Pero, mientras su nombre desaparecía de los carteles, su objetivo estaba claro: reaparecer en Salamanca. Una plaza que, por historia y ambiente, ofrece el marco ideal para un torero que nunca ha aceptado regresar a medias.

Y no se trata solo de este viernes. El sevillano ha confirmado también su presencia en la corrida concurso del domingo, donde compartirá cartel con Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Dos compromisos de alta exigencia que muestran que Morante no quiere volver para cumplir, sino para dejar huella.

Por su parte, Fernando Adrián también tiene marcado en rojo este fin de semana. El madrileño se vestirá de luces en la Feria de la Antigua de Guadalajara tras superar los durísimos efectos de la cornada sufrida el pasado 7 de septiembre en Tovar (Venezuela). La fractura en la apófisis espinosa C7, una hernia discal T7-T8 y un traumatismo craneal lo obligaron a pasar por un proceso de recuperación exprés pero riguroso.

Adriánha estado en manos del doctor Román García Sorando y del especialista Juan Carlos Ciriza, que han diseñado un tratamiento intensivo para acelerar su vuelta. Este sábado, en Guadalajara, veremos hasta qué punto ha surtido efecto. El valor ya lo tiene. Ahora falta saber si el cuerpo responde.