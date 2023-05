La tragedia de Marilyn Monroe y el “Happy birthday, Mr. President”: del amor a la muerte

La secuencia está cincelada en el mármol de la historia como uno de los momentos de mayor tensión erótica de la historia. Sin embargo, para quienes conocen la verdadera historia detrás del momento, más que el hecho afectivo, cuando Marilyn Monroe se colocó detrás del atril para cantar “Feliz cumpleaños, señor presidente”, estaba colocando la gran losa de la tragedia de su vida. El 19 de mayo de 1962, delante de todo un Madison Square Garden, de Nueva York, y ante los ojos de Estados Unidos y del mundo, la rubia Norma Jean Mortenson cantó con fragilidad pero sin quebrarse una felicitación que se tornaría en tragedia.

La historia de los hechos tiene todo el contenido un gran drama teatral. Por entonces no todo el mundo sabía el frágil estado emocional de la explosiva actriz rubia, que había superado fracasos sentimentales, matrimonios turbulentos y una sobreexposición mediática que la habían conducido a una decadencia profesional. Sufría, además depresión, y solo un año antes había sido operada de complicaciones de su endometriosis. Lo que todo el mundo sí sabía o creía tener la certeza era de que mantenía un romance con el presidente estadounidense, el carismático (y por supuesto trágico) John Fitzgerald Kennedy, un hombre llamado a transformar una nación y a hacerla avanzar en la reconciliación en diversos temos, como los conflictos raciales, irresueltos entonces y sin cerrar todavía.

Varios meses antes de aquella noche, la actriz y el presidente se habían conocido en una cena privada, organizada por la hermana de este último, Patricia Kennedy, y su esposo, el actor británico Peter Lawford. Al día siguiente, el presidente llamó a Marilyn y la invitó a un viaje al que iba a ir sin su esposa y, donde, según los rumores comenzó su relación sentimental. Y con ese ruido de fondo llegó la convención del partido Demócrata para recaudar fondos que se celebraba con el cumpleaños de su líder, Kennedy, diez días después de esa fecha, el 29 de mayo. Más de 15.000 invitados iban a presenciar las actuaciones de Ella Fitzgerald, Maria Callas, Judy Garland, Henry Fonda, Harry Belafonte y... Marilyn Monroe a razón de 1.000 euros por entrada. Cuando supo de la presencia de la supuesta amante de su marido, Jackie Kennedy decidió no asistir a la celebración.

Como una especie de premonición, el presentador de la gala, Peter Lawford, presentó a Marilyn como “la tardona”, con una expresión “late Marilyn” que también significa la “difunta Marilyn”. Esta salió con pasos cortos enfundada en un vestido imposible de color beis y 2.500 piezas de pedrería cosidas a mano por el que había pagado 12.000 dólares (en 2016, se vendió por 4,8 millones) y que se ceñía a su figura creando un efecto hipnótico. Dicen que Marilyn estuvo ensayando dos días enteros su actuación. Se acercó al micrófono y le dio dos toquecitos. Y con voz suave, cantó queda: “Happy birthday to yoy, happy birthday to yoy, happy birthday Mr. President, happy birthday to you”.

El pabellón enmudeció. Kennedy tragaba saliva. El momento ya estaba escrito para siempre. Después de la cena, las personalidades estaban invitadas a una fiesta privada en la que se tomó la única fotografía que existe de ambos juntos. Después de aquella noche, Marilyn grabó una escena para “Something's Got to Give”, la película en la que estaba trabajando y que había interrumpido para asistir al cumpleaños de Kennedy, en la que nadaba desnuda en una piscina. La prensa asistió al rodaje y fotografió a la actriz en el agua, sin ropa. Sin embargo, la actriz volvió a ausentarse por enfermedad durante varios días. La Fox, productora del filme, no aguantó más ausencias y despidió a Marilyn y la demandó por 750.000 dólares en daños. La reemplazaron por Lee Remick, pero Dean Martin se negó a hacer la película con alguien que no fuera Monroe. Fox canceló la película en junio y comenzó a difundir rumores sobre la actriz, a la que atribuían un trastorno mental. El 4 de agosto, Marilyn fue hallada muerta en su residencia de Los Ángeles. En otro momento histórico en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas noviembre de 1963, en un suceso traumático para la nación y que dio comienzo a la llamada “maldición” familiar.