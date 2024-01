Urtasun, sobre el 'Pissarro' expoliado del Thyssen: "Lo habría gestionado de otra manera"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha admitido que "habría gestionado de otra manera" el caso del cuadro de Camille Pissarro robado por los nazis en Alemania en 1939, reclamado por la familia Cassirer y cuya pertenencia corresponde al Museo Thyssen-Bornemisza tras decisión judicial. "Es un proceso que viene de muy lejos y los anteriores titulares lo han gestionado de la forma que han creído. Hay una sentencia que tengo que respetar y que respeto. Si me hubiera encargado de este expediente, lo habría gestionado de otra manera", ha señalado el ministro tras su reunión en Barcelona con la consejera de Cultura catalana, Natàlia Garriga.

Encuentro en el que Urtasun ha prometido a la Generalitat ampliar el MNAC, así como la construcción de la nueva Biblioteca Pública del Estado en Tarragona. También se ha confirmado el respaldo al Institut Ramón Llull, y la invitación a escritores y editores de todas las lenguas oficiales a la Feria del Libro de Guadalajara 2024 y promover la creación en catalán en diversas manifestaciones artísticas.

Urtasun ha añadido que no quiere entrar en más valoraciones al respecto de este caso, ya que "es evidente que hay unos compromisos derivados" de este tipo de obras. "Había otras formas de gestionarlo, pero se ha elegido un camino y hay una sentencia", ha afirmado. "Habría otras formas y, en mi opinión política, lo habría gestionado de otra manera, pero hay acuerdos internacionales alrededor de ello y es a lo que me refiero cuando digo que lo hubiera gestionado de otra manera", ha concluido.

Fuentes del Ministerio de Cultura han reiterado en declaraciones a Europa Press que este caso se podría haber gestionado "de otra manera". "El equipo actual del ministerio considera que el caso hubiera podido gestionarse de otra manera en el marco de los acuerdos internacionales sobre incautaciones de obras de arte por el régimen nazi, pero respetamos la decisión judicial", han señalado en fuentes del departamento de Urtasun.

El pasado martes, un tribunal de apelación estadounidense confirmó que la propiedad de la obra Rue St. Honoré en la Tarde, Efecto Lluvia, de Pissarro, permanecerá en posesión de la Colección Thyssen-Bornemisza y, por lo tanto, se quedará en Madrid. Este caso enfrenta a la familia de origen judío Cassirer, que lleva más de 20 años litigando, contra el Thyssen por la propiedad de esta obra, que desde 1993 se encuentra colgada en el museo de Madrid. El litigio se remonta al año 2005 cuando Claude Cassirer, nieto de Lilly Cassirer, interpuso una demanda en California contra el Estado español y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. A su muerte, siguieron el litigio sus herederos.

Precisamente, la Abogacía del Estado se personó en 2017 en apoyo de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en este litigio. Según el escrito firmado entonces por la abogada del Estado María del Carmen Acedo, la aplicación del artículo 1956 del Código Civil que alegaron la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España no procede en este caso puesto que se exige que exista una sentencia condenatoria contra el que ha hurtado o robado. Concretamente, los servicios jurídicos del Estado español afirman que "la aplicación de la regla especial de prescripción adquisitiva que establece el artículo 1956 del Código Civil español exige inexcusablemente que se haya dictado sentencia firme que declare la existencia de una conducta constitutiva de un ilícito penal por razón de la cual condene a quien pretende adquirir por usurpación con fundamento en la posesión resultante de dicho ilícito".

Fuentes del Thyssen aseguraron que están "satisfechos" con el fallo judicial porque viene a "dar la razón a los argumentos del museo desde el inicio del proceso". La pinacoteca lleva gastados unos 3 millones de euros aproximadamente en el contencioso judicial con la familia Cassirer, según ha explicado a Europa Press el director gerente de la pinacoteca, Evelio Acevedo.

En el fallo, se cuenta con el voto particular de una jueza en el que se cuestiona que España debería haber renunciado voluntariamente al cuadro por los acuerdos firmados sobre expolio nazi, algo que no comparte el Thyssen. "Aquí lo importante es que ha sido una sentencia por unanimidad", ha remarcado Acevedo. "No voy a entrar en valoraciones de opiniones personales, porque la sentencia es unánime y favorable a las tesis del Estado español.

Más concesiones

Y en el encuentro Urtasun-Gareiga, En el encuentro, al que también han asistido el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el secretario general del Departament de Cultura de la Generalitat, Jordi Foz, se ha llegado al compromiso de la ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) con el objetivo de "convertirlo en una referencia internacional en la red de las grandes pinacotecas internacionales, con el horizonte puesto en la transformación del recinto de la Fira de Barcelona de cara a 2029, cuando se celebrará el centenario de la Exposición Universal. En este sentido, Urtasun ha subrayado la necesidad de voluntad de todas las administraciones y el consenso en torno a este gran proyecto, elemento esencial para garantizar su viabilidad.

En lo referente a equipamientos culturales estratégicos, un segundo acuerdo se centra en iniciar el proceso para construir la nueva Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, infraestructura de titularidad estatal cuya gestión estará transferida a la Generalitat de Catalunya. El ministro se ha comprometido a que durante 2024 el Ministerio de Cultura convoque el concurso para el proyecto arquitectónico, una vez se decidida su ubicación definitiva.

De cara a impulsar la lengua y la cultura catalanas, el tercer acuerdo consiste en consolidar la aportación que se inició, vía enmienda, al Institut Ramón Llull por parte del Ministerio de Cultura en 2023, por importe de 100.000 euros. Según ha explicado Urtasun, “una de las señas de identidad de este Ministerio será la promoción de la cultura y la lengua catalana dentro de nuestras fronteras, pero también a nivel internacional, en coordinación con el Gobierno de la Generalitat y el resto de comunidades autónomas”.

En ese sentido, ha asegurado que el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España darán “pasos decididos hacia el objetivo de que toda la riqueza cultural de España sea tratada en pie de igualdad”. Y ha indicado que “ya se ha empezado a trabajar en este camino, por ejemplo, invitando a escritores y editores de todas las lenguas oficiales a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2024”, en la que España será País Invitado de Honor.

En la misma línea, el cuarto acuerdo es crear un grupo de trabajo conjunto entre ambos departamentos para dibujar un conjunto de acciones para proteger y promover la creación en catalán. “En el ámbito de la literatura, el cine, el teatro o cualquier manifestación artística, el Ministerio de Cultura quiere comprometerse -según ha expuesto Urtasun- en la protección de lo que para nosotros es uno de los tesoros culturales más valiosos del Estado, la diversidad lingüística y cultural de España”.

Además, el ministro ha confirmado el compromiso para la ejecución el nuevo proyecto museográfico del Museo Arqueológico de Tarragona, por 3 millones de euros, a lo largo de 2024.