Sobre el valor de una obra y el arte sobrevalorado: hablan los expertos

Si sacamos de la ecuación a expertos en arte, al común de los mortales nos suele entrar mejor por los ojos el arte figurativo, en el que nos resulta más fácil percibir una técnica inalcanzable para nosotros, que el arte abstracto o conceptual.

Aun así, el precio que algunos cuadros figurativos llegan a alcanzar no deja de sorprendernos a los que no estamos inmersos en el mundo de la compraventa de arte. Más incomprensible aún nos resulta si esa cifra millonaria se da en piezas de arte abstracto y conceptual.

¿Hay obras sobrevaloradas? ¿Qué otros factores entran en juego, además de la calidad, a la hora de poner un precio?

Un ejemplo de una pieza de arte figurativo que alcanzó en 2024 un precio que nadie esperaba es el del cuadro “Las distracciones de Dagoberto”, de la artista Leonora Carrington, un caso que explica Angustias Freijo, coleccionista y galerista española de arte moderno, directora y fundadora de Galería Freijo. “El valor de una obra de arte viene dado, como cualquier producto, por la oferta y la demanda. A mayor demanda y escasísima oferta, los precios suben, sucediendo, a veces, situaciones puntuales muy exageradas”.

“Las distracciones de Dagoberto”, de la artista Leonora Carrington Sotheby's Sotheby's

El cuadro de Carrington mencionado alcanzó la cifra de 28 millones de dólares en una subasta. Aunque Freijo reconoce la gran calidad de esta artista, confiesa que ese precio “fue una sorpresa” ya que sus cuadros, apunta, “no llegan nunca a alcanzar un millón“. Añade que, "más que sobrevalorado, es un repunte extraordinario de esta artista. Es una obra excepcional y probablemente sitúa a Carrington en la mira de los grandes museos del mundo. Pero los valores económicos puntuales no son cotizaciones mientras eso no se repita varias veces. De no volver a venderse una obra de Leonora en esas cifras, ese valor quedará como anécdota, no como una cotización”.

Cuando el precio desorbitado es alcanzado por una provocativa pieza carente de calidad técnica, la incomprensión aumenta. Jorge Llopis Planas, director de la revista “Pecados del Arte”, crítico y tasador de arte, recuerda el sonado caso de "Comedian", el plátano pegado a una pared con cinta adhesiva, una obra de Maurizzio Cattelan y que fue comprada por un coleccionista privado por 7 millones de dólares. Llopis encuentra una explicación: "En mi opinión, fue más una operación de autobombo del comprador, Justin Sun. La obra en sí, en el fondo es perecedera. Lo que se vende no es más que un certificado de autenticidad y un manual de instrucciones para reponer el plátano a medida que se pudre. La intención de Cattelan es reírse del mercado del arte”.

"Comedian", una obra de Maurizzio Cattelan Sotheby's Sotheby's

A pesar de estos intereses personales a los que apunta Llopis para explicar fenómenos tan llamativos como el de “Comedian”, entre los expertos también hay quienes creen en la compra de arte “por mero impulso y pasión”, como afirma Mayte Spínola, pintora y mecenas. Para ella “el concepto caro, barato o sobrevalorado, es relativo y subjetivo. A mí el arte nunca me parece sobrevalorado. Hay modas. A veces, unos artistas están más cotizados que otros. Pero es siempre circunstancial".

Mayte Spínola junto a Miró Cortesía Cortesía

Como discípula de Joan Miró, pone un curioso ejemplo sobre el valor del arte: “Estando con Miró en Son Abrines, dieron la noticia de que un cuadro suyo en Londres había batido récord. Se volvió y con asombro dijo: ‘¡Qué barbaridad!, ¡cómo pueden pagar esa cantidad por una obra mía’. Le contesté: ‘Ya verá dentro de medio siglo’. Hoy vería con sorpresa la cotización actual de sus piezas”.