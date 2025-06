Vargas Llosa y mestizaje, ejes del X Congreso Internacional de la Lengua Española

Bajo periodicidad trienal, los congresos internacionales de la lengua española se celebran en países de la comunidad hispanohablante con el fin de funcionar como foros universales de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español. Siendo la última edición celebrada en Cádiz, en 2023, ahora desde la RAE y el Instituto Cervantes –que organizan este certamen junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y al país anfitrión–, han anunciado las líneas generales que guiarán el X Congreso Internacional de la Lengua Española. Tendrá lugar en Arequipa, Perú, entre el 14 y el 17 de octubre de 2025, en el que se iba a celebrar con anterioridad, «pero por distintas situaciones se decidió retrasar. Encontramos la hospitalidad de Cádiz, donde hubo una presencia muy importante de Arequipa. Ahora, en esta nueva edición, ocurrirá también al contrario», explica Luis García Montero, director del Cervantes.

Entre los ejes centrales del Congreso destaca la figura de Mario Vargas Llosa, pues «fue quien tuvo la primera ocurrencia de que se celebrara en Arequipa». Se le rendirá un homenaje al autor peruano, fallecido en abril, para después desarrollar un programa formulado por la RAE y el Cervantes en colaboración con el resto de academias de nuestro idioma. De las 235 propuestas recibidas, 224 proceden de ASALE y 11 externas, concluyendo en una estructura confeccionada «según el modo tradicional, ya que distingue entre secciones temáticas, mesas de trabajo y paneles», detalla Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Todo ello, alrededor de tres grandes secciones que, en palabras de García Montero, «invitan al debate». Una se desarrollará bajo el título «El español, lengua mestiza. Interculturalidad y comunidad global: un desafío permanente». Un asunto que se trató en Cádiz, pero desde un punto de vista histórico. «Hablaremos esta vez sobre las proyecciones de futuro del español», apunta Muñoz Machado, «del mestizaje como consecuencia de la vinculación de lenguas de otros pueblos. Además, es un fenómeno que se produce en una actualidad de cambios sociales y tecnológicos, en la que surgen conceptos nuevos que se van incorporando al idioma, desde la juventud o desde lo digital. Hay mucho que rodar respecto a este argumento».

Diversos retos

La segunda sección, bajo el título «Comprensión del lenguaje y derechos humanos. La claridad lingüística y su aplicación como servicio ciudadano», versará en torno a la importancia de que «los poderes públicos, cuando se dirigen a los ciudadanos, hablen de un modo transparente, con un lenguaje que se entienda», apunta el director de la RAE. Añade también la necesidad de «proteger el derecho de los ciudadanos a entender lo que se les dice, a la comunicación como algo esencial sin la cual no es posible hacer crecer otro derecho». El tercer área del Congreso se centrará en otro de los grandes debates de hoy: «Lengua española, culturas digitales e inteligencia artificial (IA)». ¿En qué medida está afectando la IA a nuestra lengua, o puede hacerlo en un futuro inmediato? Advierte Muñoz Machado que «ya hay más máquinas que hablan español que personas, que utilizan un lenguaje que no estamos seguros que sea el mismo que canonizan y programan las academias». Es por esto que se invitará a reflexionar sobre una preocupación como la de «que no logremos dominar las máquinas desde el punto de vista lingüístico, pues ahora las dominan los algoritmos». Es, añade, un doble reto: no sólo se trata de que todos (humanos y no humanos) hablemos la misma lengua, sino también «que sepamos utilizar muy bien la IA. Es una oportunidad extraordinaria para mejorar los servicios que ofrecemos», añade el director. Un programa que se compondrá de mesas de trabajo, una ponencia general de cada sección, así como paneles simultáneos, como es el caso del español en EE UU en el área sobre el mestizaje, y la lengua como herramienta de poder relacionada con el segundo área planteada, entre otros.