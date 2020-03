Coronavirus: Federer vuelve a coger una raqueta

Roger Federer anunció el pasado 20 de febrero que se había que tenido que operar de una molestia en la rodilla derecha y que tendría que parar unos meses. Pudo disputar al comienzo de curso el Abierto de Australia, aunque con muchos problemas (fue eliminado por Djokovic en semifinales después de ir superando rondas de milagro), pero la crisis por el coronavirus ha alterado sus planes... Como el de todo el mundo del tenis. La idea que tenía era la de volver a jugar en la gira de hierba, quizá disputar Halle, como casi siempre, para preparar Wimbledon, donde tenía puestas las mayores esperanzas de sumar un nuevo Grand Slam. Pero el torneo londinense tampoco se va a celebrar (el 1 de abril se hará oficial), así que el futuro de Federer sólo lo sabe él en estos momentos, dado que en agosto cumple 39 años. La fecha que se le había puesto con punto y final a su carrera era este 2020 por los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya no hay Juegos hasta 2021 y el suizo nunca dijo que fuera así. Se siente competitivo, por tanto...

Lo que no se había visto desde el Abierto de Australia en competición y desde la exhibición que hizo poco después con Rafa Nadal en Suráfrica en plan más amistoso, son imágenes nuevas con una raqueta en la mano del helvético. Llegó la operación, después estalló la pandemia por el COVID-19 y las únicas imágenes públicas del tenista que, de momento, más “grandes” ha conquistado en la historia era para pedir a los ciudadanos que se queden en casa o para hacer alguna donación en la lucha con el coronavirus. Pero ya por fin se le ha vuelto a ver con su herramienta de trabajo, aunque en circunstancias especiales. Recientemente ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que bromea con el texto: “Asegurándome de que no se me ha olvidado cómo hacer los golpes mágicos”. Y empieza a pelotear en una especie de pequeño frontón dando a la pelota por detrás de la espalda, por debajo de las piernas... Está con gorro, con un guante en la mano que no sujeta la raqueta y bien abrigado en un paisaje nevado en el que caen copos de nieve. Greg Sharko, conocido por su trabajo estadístico en la ATP, le deja un comentario: “Una nueva superficie, tenis sobre hielo”.