¿Cierran los colegios y las universidades mañana martes 29 de abril por el apagón masivo en España? Esto es lo que se sabe sobre las clases canceladas

El apagón masivo en España ha sorprendido a todo el país después de que, a partir del mediodía de este lunes 28 de abril, los españoles se quedaran sin suministro de luz, agua, comunicaciones, internet o datos móviles. Caos en todas las ciudades, cortes de tráfico, aeropuertos y transporte público sin funcionar son algunas de las consecuencias que se han dejado ver en este día caótico. Más allá de una tarde rocambolesca en la que supermercados han sobrevivido por generadores eléctricos o en la que los ciudadanos no saben qué va a pasar, una de las grandes preguntas es qué va a pasar con las clases en las universidades y colegios de España, así si van a abrir y cerrar este martes 29 de abril.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que comparecer ante la emergencia nacional, que se ha notado también en Portugal, Andorra y sur de Francia. Si bien había alarmas de que lugares como Italia o Alemania también se habían visto afectados, así como Reino Unido o Bélgica, lo cierto es que no hay informes que relacionen el apagón masivo de España con el del resto de países. De hecho, en Portugal acusaron de que las incidencias españolas fueron responsable de que lugares de Portugal se vieran afectadas.

Sánchez, ha definido la incidencia eléctrica que ha afectado este lunes a la Península Ibérica como "una fuerte oscilación en términos técnicos del sistema eléctrico europeo" y ha admitido que no se descarta "ninguna hipótesis" sobre las causas que han motivado este apagón, pero en todo caso ha pedido no especular porque no hay ningún dato concluyente y no hacerse eco de bulos.

"Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis", ha asegurado durante una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha convocado para analizar la situación provocada por el apagón. El presidente ha detallado que esa "fuerte oscilación" en el sistema eléctrico europeo ha desencadenado una "interrupción generalizada del suministro en toda la Península Ibérica" y en algunas zonas del sur de Francia y que "instantes después", Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se denomina "crisis de electricidad".

¿Van a cerrar los colegios y universidades en España por el apagón masivo que ha afectado a toda la Península Ibérica

De momento, muchos colegios y universidades se han visto obligados a cerrar en la tarde de este lunes. Las primeras fueron las universidades de Cataluña, pues las instituciones catalanas suspendieron sus actividades este lunes como consecuencia del apagón eléctrico que ha afectado a toda la Península Ibérica.

Además, la Consejería de Educación de Cantabria ha suspendido las clases esta tarde por el apagón generalizado que afecta a todo el país, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento. Por su parte, la Universidad de Cantabria (UC) también ha suspendido la actividad docente durante la jornada de este lunes.

Hasta ahora, no hay indicios de que otras comunidades, así como en las mismas que han cerrado esta tarde, cierren debido a esta situación. Desde las autoridades aseguraron que la situación podría estar arreglada "al final de la tarde o por la noche", aunque todo está pendiente de evolución. Si se cumple ese pronóstico, lo cierto es que mañana, martes 29 de abril, abrirían las universidades con normalidad. Pero todo está pendiente de cómo evolucionen la situación.

De momento, Madrid y Castilla-La Mancha han anunciado de que no habrá clases, aunque las entidades públicas permanecerán abiertas. Asturias, por su parte, dijo que se mantenía con normalidad. También Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Galicia han decidido suspender su actividad lectiva. El resto, por ahora continúa con normalidad.