La “playlist” de los balcones españoles a eso de las 20:00 incluye varios “hits” sacados de las gradas de los estadios y de los pabellones. La mayoría se han convertido en himnos motivacionales que viven una nueva Edad de Oro después de su éxito hace muchos años. Es la música que inunda los balcones de España en plena pandemia por coronavirus.

Resistiré (Duo Dinámico, 1988)

Cada día, miles de gargantas entonan desde los balcones de toda España la canción del Dúo Dinámico que escribió el periodista deportivo Carlos Toro. “Resistiré” se ha convertido en el emocionante himno de la lucha contra el coronavirus, pero ya antes recurrió a ella el técnico Paco Chaparro, que se la ponía a los jugadores del Betis antes de saltar al campo en la temporada 2007- 2008, cuando los verdiblancos se jugaban la permanencia.

Pero a tu lado (Los Secretos, 1995)

Enrique Urquijo se la escribió a su hija María y la afición del Levante la adoptó como himno oficioso desde la campaña 2010-11. Ahora es, junto a “Resistiré”, la otra gran canción motivacional de los balcones españoles que, como la del Dúo Dinámico, sus creadores han cedido a la Comunidad de Madrid.

.@los_secretos regalan los derechos de 'Pero a tu lado' a la Comunidad de Madrid para destinarlos a la lucha contra el Covid-19.



¡Grandes! 🎸❤️🇪🇸

pic.twitter.com/VdyWS73aUO — Naranjito ⚫️ (@PedroOtamendi) March 31, 2020

You’ll never walk alone (Gerry and the Peacemakers, 1963)

No hay otro como él, es el himno por excelencia. 75 años después de que Hammerstein II y Rodgers la compusiesen para el musical Carousel y 57 años más tarde de que Gerry and the Peacemakers la convirtiesen en un éxito pop, “You’ll never walk alone” sigue emocionando. Es un himno universal, popularizado por el Liverpool en Anfield, pero que resuena con igual fuerza en Celtic Park o en Dortmund. La imagen de los médicos de Liverpool que luchan contra el coronavirus animados desde el otro lado de las puertas de cristal por sanitarios que entonan la canción es ya un icono de esta pandemia, que hizo que se le saltasen las lágrimas al propio Jürgen Klopp.

We will rock you (Queen, 1977)

“You’ll never walk alone” impulsó a Brian May a componer “We will rock you”. El guitarrista de Queen observó cómo muchos fans abandonaban uno de sus conciertos entonando el himno de Gerry and the Peacemakers y buscó un tema que pudiesen corear sus seguidores. No sólo lo logró, sino que basta con golpear cualquier superficie con la misma secuencia que lo hace Roger Taylor para que de inmediato se unan numerosos bateristas aficionados. Por eso, tuvo éxito de inmediato sobre todo en Estados Unidos, en los pabellones y estadios de la NBA, NHL o NFL. Provoca la necesaria dosis de euforia en tiempo de confinamiento.

I will survive (Gloria Gaynor, 1978)

El éxito que convirtió a Gloria Gaynor en la diva de la música disco pasó de Studio 54 a los estadios de fútbol, donde la selección francesa forjó su trayectoria como campeona del mundo en 1998. Fue un defensa, Vincent Candela, quien se empeñó en que la versión actualizada de la Hermes House Band fuese el himno de los “bleus”, un equipo que había sido ferozmente criticado hasta el comienzo del Mundial. Dos años después, Alex Corretja lo recuperó como acicate para el triunfal equipo español que se proclamó campeón de la Copa Davis. Y el coronavirus lo ha devuelto a la actualidad como un grito universal.

Para todos aquellos que sobreviven estos días con una persona dependiente a su lado, nuestro más sincero reconocimiento con "I will survive" #musicaviral #YoMeQuedoEnCasa #tvemos #todosencasa2 pic.twitter.com/iu1HA0T4nH — Jesús Martínez (@jesmartca) April 4, 2020

Eye of the tiger (Survivor, 1982)

¿Quién no se ha puesto el tema de Survivor para correr en la cinta, hacer abdominales o subir y bajar escaleras? La canción que popularizó la película Rocky III es, en estos días, un “hit” en los gimnasios domésticos que cada cual se ha buscado durante el confinamiento. “La mirada del tigre” se ha podido escuchar también, desde hace años, en el vestuario del Real Valladolid antes de las citas importantes y es un himno inspirador en la sección de baloncesto del Real Madrid, un tema que ha resonado con fuerza en su cancha del Wizink Center. Fue en 1992, cuando con Clifford Luyk recuperó esa “mirada del tigre” en un equipo que conquistó la Recopa y se creó la peña “Los ojos del Tigre”, que tanto se ha significado en su apoyo al conjunto blanco.

Don’t look back in anger (Oasis, 1996)

La canción favorita de Pep Guardiola (“saca lo mejor de mí”, ha declarado), la que escuchan los jugadores del Manchester City antes de saltar al campo, es un himno desde el momento en que una joven rompió en St Ann Place el minuto de silencio que se guardaba por las víctimas de los atentados de Manchester para entonar su estribillo y se unió a ella una multitud emocionada. Ha trascendido hasta el punto de que la afición inglesa despidió con esta canción a su selección nada más ser eliminada del Mundial de Rusia por Croacia. Ahora, mientras crecen las cifras de afectados por la pandemia en el Reino Unido “No mires atrás con ira” vuelve a ser un grito de esperanza para los británicos, que ha provocado que, incluso, Liam Gallagher le haya pedido a su odiado hermano Noel que se reúnan para un único concierto benéfico que done lo recaudado a la lucha contra el coronavirus.

Seven nations army (White Stripes, 2003)

El himno por excelencia de los estadios de fútbol -que han adoptado la melodía de su pegadizo riff de guitarra tras implantarlo la afición del Brujas y expandirlo por todo el mundo el calcio italiano-, no podía faltar entre los cánticos del confinamiento. Del “lo-lololo-lolo-looo” que resuena en los estadios, se ha pasado en algunas partes del Reino Unido al “fuck the coronavirus”, con esa misma sintonía y jarra de cerveza en mano, con tanta capacidad para expandirse como la pandemia.

My sharona/Bye corona (The Knack 1979-2020)

“My Sharona”, el tema que convirtió a The Knack en el paradigma de banda de un solo éxito a finales de los 70 y comienzo de los 80 del pasado siglo, ha sobrevivido bien, utilizada en pabellones para animar a los aficionados en los descansos y tiempos muertos de partidos de balonmano y baloncesto. Ahora, la sonoridad del título ha provocado que las redes sociales se inunden de versiones “My Corona”. Por eso, forzados por las peticiones de sus fans, Bert Averre y Prescot Niles, pese a resistirse a reescribir el éxito -porque no podría ser cantado por Doug Fieger, muerto en 2010- han colgado un vídeo en Youtube en el que reinterpretan la parte central del tema para acabar cantando “Bye Corona”, mientras muestran los consejos de los sanitarios respecto a lavado de manos y distanciamiento social. Su impacto ha sido inmediato.

We are the champions (Queen, 1977)

El himno que mejor se acomoda a la celebración del triunfo final -la canción más pegadiza de la historia según un estudio publicado en 2011 por universidades de Londres y Nueva York- fue creado, al parecer, en honor del Manchester United y también influido por “You’ll never walk alone”. Freddie Mercury admitió en 1978 que pensaba en el fútbol cuando la compuso. Y, aunque siempre la quiso desligar de un equipo en concreto, parece que pensaba en el Manchester United, su equipo. No se publicó hasta 1977, pero la compuso en 1975, el año que los “Diablos Rojos” ascendieron proclamándose campeones de la Segunda División.