Rosell, ex presidente del Barcelona: “Votaría sí a la independencia de Cataluña... Y si gana, me voy”

Sandro Rosell ha dado un entrevista a Évole que se emitirá este domingo en LaSexta y el periodista le pregunta por la independencia de Cataluña: "Votaría que “sí”, contesta, aunque luego matiza hasta la extrañeza: “Pero si el resultado final es que sí, yo me iría de Catalunya. Si el resultado final es que no, me quedo en Catalunya. ¿Soy o no soy independentista? Así es como pienso yo”.

El ex presidente del Barcelona habla de una conspiración. “No tengo ninguna duda". Y Évole le pregunta si mereció la pena ser presidente: "Mira, esta pregunta me la he hecho muchas veces en la cárcel. Muchas. Y siempre me decía: ‘ostrás, tú, porque me he metido en este lío, mecago en la mar. ¡Con lo bien que estaba yo en mi casa!”, contesta.

“Antes de ser presidente del Barça tuve cero intervenciones de la Agencia Tributaria. Desde que fuí presidente hasta la fecha de hoy he tenido 72 actuaciones de la Agencia Tributaria" y sigue preguntándose: “¿Por qué un fiscal se levanta por la mañana y dice: ‘hoy, voy a investigar al Rosell de lo que hizo hace 11 años en Brasil. Privadamente”.

Pero no halla respuesta. "Me cuesta, eh… Me encantaría pensar así, me encantaría porque así se me van los pájaros de la cabeza. Pero cuesta, cuesta eh", ha dicho Rosell, quien ha admitido después que decidió montar una empresa en Andorra para pagar menos impuestos.

“De momento, pienso: ‘Lo pongo ahí'. Ya veremos si los pago o no’. Pero luego me presento al Barça y lo declaro todo inmediatamente”, ha recordado el empresario. “Un hombre sabio de Barcelona me dijo: ‘Sandro, cuando seas presidente, irán a por ti’. Y yo pensé, no será, no será”.

Dice que en la cárcel coincidió con Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Gerardo Díaz Ferran, Ángel María Villar o los independentistas catalanes. “Parecía el informativo de La Sexta”. "De un compañero de la prisión nunca hablaría mal porque lo pasas tan mal, tan canutas allí”, añade.