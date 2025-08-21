El gesto de Raducanu en las narices de Alcaraz que tiene loco al US Open: "¿En serio...?"

El deseo de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu de volver a reinar en la legendaria pista Arthur Ashe de Nueva York se esfumó en menos de una hora, pero lo que en ningún momento llegó a perderse fue la chispa y la complicidad entre esta pareja de tenistas de éxito.

Enfrente estaban Jack Draper y Jessica Pegula. El español y la británica apenas resistieron 50 minutos en la Arthur Ashe y se despidieron del torneo por 4-2 y 4-2.

La pareja Alcaraz y Raducanu había generado mucha expectación antes del evento, aunque la número cuatro del mundo de la WTA, Pegula (que tiene una amplia experiencia en dobles), y el número uno del equipo británico, Draper, demostraron una gran calidad en el Arthur Ashe Stadium.

Sin embargo más allá del juego, tras el partido, se produjo un momento de tensión que se ha convertido en la comidilla del US Open desde que ayer los aficionados los hicieran viral con un vídeo que daba la vuelta al mundo. Los aficionados presenciaron un momento de tensión entre Draper y Raducanu en las mismísimas narices de Alcaraz, cuando ambos se dieron la mano con desgana después de que ella rechazase un abrazo. No hubo tales problemas entre Alcaraz y Pegula, o entre Alcaraz y Draper.

¡Rechazó un abrazo!

Es decir, hubo abrazos para todos... menos el de Emma y Jack. El corte de vídeo de ese instante no tardó en correr como la pólvora en redes, generando un debate entre los seguidores de este deporte y la teoría de que, en el pasado, Raducanu y Draper quizás mantuvieran algún tipo de relación sentimental. "Emma no ha querido abrazar a Draper" era el mensaje que acompañaba el post y las reacciones no se hicieron esperar. "¿En serio?... vaya cobra?", "Esto solo confirma que ahí hubo algo y ella todavía sufre..."o "Ella eligió a Alcaraz y la ruptura es total, se masca la tensión", son algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La tensión en la red reflejó la competitividad del momento y se vio amplificada por los rumores que circularon en torno a Raducanu. Nick Kyrgios, conocido por sus declaraciones provocadoras, sugirió públicamente la existencia de un “triángulo amoroso” entre la campeona del US Open 2021, Draper y Alcaraz: “Creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Creo que se están peleando por Raducanu. Al mundo del tenis le encantan las historias de amor, les encanta intentar juntar a dos personas”, dijo en declaraciones a talkSport.

"No la culpo"

Desde que se anunció el torneo, llamó la atención que Raducanu y Draper no formaran pareja, teniendo en cuenta que ambos son británicos y de edades cercanas. Este hecho ha sido tema de conversación durante meses.

En una conferencia de prensa antes del torneo, se le preguntó a Draper sobre la decisión de Raducanu de formar equipo con Alcaraz en el evento US Open. Pero el joven de 23 años insistió en que no tenía problemas con la elección del número uno de su compatriota británico. "Una persona sabia me dijo una vez que debías encontrar la pareja ideal, y eso fue lo que hizo en Alcaraz", respondió . "No la culpo en absoluto por eso".

"Creo que se divertirá mucho jugando con Carlos. Probablemente sea el mejor jugador del mundo ahora mismo, junto con Sinner. Y también es un crack en dobles; lo vi con Rafa [Nadal] en los Juegos Olímpicos. Se ha guiado por las reglas y ha elegido al mejor socio, sin duda. Ojalá les vaya bien", sentenció.

Sin embargo, la tensión entre ellos es más que evidente y la agresividad de Draper durante el partido lo dejó muy claro.