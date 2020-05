Zupo Equisoain: “Todos los clubes y selecciones buscan ahora un entrenador español”

Francisco Javier ‘Zupo’ Equisoain, actual seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, alabó el buen trabajo de los técnicos españoles, en su opinión los más buscados en la actualidad por clubes y selecciones, y aseguró, a nivel personal, que no ha perdido “la ilusión y la motivación” para continuar con más de tres décadas en los banquillos. “Si te pones en contacto ahora con representantes y los clubes de Arabia y Europa están buscando un entrenador español, lo piden”, expresó Equisoain este lunes en su participación en el foro virtual #EspacioRFEBM.

El navarro cree que todos los entrenadores nacionales se están “beneficiando” de los actuales éxitos de los técnicos españoles, un trabajo que desea que continúe “en nuevas generaciones”. En este sentido, elogió lo realizado por Raúl González, David Davis o Roberto García Parrando, que “son recién llegados y tienen mucho balonmano por delante”. “Llama la atención que son muy jóvenes y que ya están ahí. Davis con un equipazo como el Veszprem, Raúl con otro superequipo como el PSG, ambos con posibilidad de ser campeones de Europa, y Roberto con el objetivo de clasificar a Egipto para los Juegos y que ahora va a jugar el Mundial allí. Han tenido un éxito prematuro y eso dice mucho de ellos respecto a su calidad de trabajo”, advirtió, dejando claro que cada técnico tiene “su estilo” y viene de “diferentes escuelas”. “La diversidad es importante porque enriquece”, agregó.

Zupo ahora está afrontando una nueva experiencia con la selección de los Emiratos Árabes Unidos. “Cuando empezamos a finales de junio de 2019 empezamos a disgustarnos y a sufrir muchísimo. Un día aparecían tres, otro cinco, otro seis, no lo entendía y no veía la salida del túnel. Un día vino sólo uno, pero entrené con él individualmente, entre agosto y diciembre sólo pude hacer seis contra seis dos veces”, rememoró. “No son profesionales y es complicado unirles para entrenar, fue desesperante. Ellos cogen vacaciones en enero para una concentración y la Copa de Asia, y en 15 días en Benidorm conseguimos hacer 25 entrenamientos. En el torneo ganamos cuatro de siete partidos y quedamos quintos, la federación y los jugadores estaban muy contentos”, subrayó.

El técnico español bromeó respecto a su fuerte carácter y su posible impacto en los jugadores asiáticos. “No he tenido tiempo para enfadarme, si me venían uno, dos o tres. La mala leche la descargaba con el vicepresidente”, señaló con una sonrisa. “Han aprendido ellos más español que yo árabe, que me sé cuatro palabras”, añadió.

Equisoain indicó que su federación ha solicitado una invitación para jugar el Mundial de Egipto en 2021, pero la ve “complicada”. “Hassan Mustafa (presidente de la IHF) tendrá muchos más compromisos que darle una invitación a Emiratos”, zanjó. Además, descartó la posibilidad de nacionalizar jugadores como hizo en su momento Qatar para dar su salto competitivo. “En Emiratos es imposible, no quieren, su Comité Olímpico lo prohíbe”, apuntó. Además, reconoció el cambio que supone haber entrenado a algunos de los mejores del mundo como Jackson Richardson o Ivano Balic a lo que hace ahora. “Te tienes que adaptar y ver todo diferente, pero también tiene su recompensa cuando ves mejora”, confesó.

“No he perdido motivación ni ilusión ni ganas por el trabajo, tampoco estoy en el balonmano por dinero. Es mi deporte, me han educado con el balonmano, son 31 años seguidos como entrenador y creo que todavía soy joven y que me quedan unos años”, afirmó el navarro, que también tiene claro que un sueño sería ser seleccionador español. “Claro que me gustaría, no concibo que cualquier entrenador español que haya entrenado en élite y ganado algo no tenga en su cabeza alguna vez entrenar a su país, pero Jordi (Ribera) lo está haciendo fenomenal y la selección no necesita ahora mismo otro entrenador”, remarcó.

El complicado futuro de la liga en España

Equisoain manifestó que durante el confinamiento se han podido ver “momentos nostálgicos” en televisión de partidos de antaño y la posibilidad de “ver esas grandes figuras” que había en la ASOBAL y “un espectáculo puro que ahora se echa en falta”. “Antes había bastantes mejores jugadores que los que hay ahora”, opinó. “Antes de la primera crisis, la ASOBAL era la primera potencia junto a la Bundesliga, aunque en calidad de juego éramos los número uno, los reyes de las competiciones europeas, y todo dio un bajón. Ahora mismo, creo que esta campaña de la ASOBAL ha bajado en calidad respecto a la pasada y la que viene no quiero ni pensarlo. ¿Con 18 equipos va a haber 380 jugadores con calidad suficiente para una liga de calidad? Creo que no, 18 equipos son muchos, pero me parece correcto lo que ha decidido la RFEBM”, puntualizó.

Por ello, es “muy pesimista” con el futuro de la liga española “porque clubes van a ir a contratos bajos, y los patrocinadores y las administraciones inyectarán menos dinero”. “Además, empezaremos sin público y hay equipos que viven de los abonos que venden. Será un paso atrás importante en todos los aspectos y me entristece como hombre de balonmano porque en las anteriores temporadas habíamos recuperado las manera de hacer bien las cosas”, sentenció.