Me alimento del odio de la afición rival, lo aprendí de Cristiano”

La Premier League tiene previsto reanudarse en las próximas semanas y lo hará sin público en las gradas. La ausencia de aficionados condicionará el desarrollo de los partidos y liberará de presión a los equipos que actúen como visitantes, algo que echará de menos Jack Grealish, capitán del Aston Villa, quien reconoce que se motiva con los abucheos de los seguidores rivales.

"Me encanta todo esto, cuando la gente está detrás de mí y me ataca. Recuerdo cuando era un niño, y no estoy diciendo que yo esté a su nivel, y Cristiano Ronaldo venía a jugar con el Manchester United contra el Aston Villa. Él estaba acostumbrado a vivir con ello, lo minimizaba porque se alimentaba de ese odio y yo también trato de hacerlo”, asegura Grealish en unas declaraciones que recogen Express & Star y Daily Star.

Sobre la posibilidad de que se reproduzcan por megafonía los cánticos de los aficionados, Grealish se muestra indiferente: “Por mí no habría ningún problema, pero si al final todo se decidiera en una votación dejaría la elección a mis compañeros de equipo. Para mí no cambiaría nada”.