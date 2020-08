El Barça insiste un día después: “No contemplamos la salida de Messi, queremos que se quede”

El joven portugués Trincao fue presentado como nuevo jugador del Barcelona en un acto que por momentos se convirtió en un pequeño marrón, porque el protagonismo lo sigue teniendo el terremoto de Leo Messi y su posible salida. El atacante luso aseguró que claro que le “gustaría que siguiera” el argentino, pero que él no puede “contestar a esa pregunta”; y aseguró que todavía no ha “hablado con Koeman” para saber en qué posición quiere que juegue, aunque él se siente cómodo “tanto de extremo como de interior”. Después le tocó el turno a Ramon Planes, el nuevo secretario técnico en sustitución de Abidal. Messi, claro, fue el objeto de todas las preguntas y pese al burofax y la firme intención del futbolista de abandonar la entidad, mantuvo el discurso del presidente Bartomeu y de Koeman. “Fue una noticia importante, pero lo que pensamos ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, Koeman, el presidente y yo ahora como secretario técnico: lo que queremos es construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia. El Barça se ha reconstruido muchas veces y siempre ha vuelto con más fuerza. Hay que sacar conclusiones de esta etapa y nuestra idea es construir un equipo alrededor del mejor del mundo”, dijo. Las preguntas sobre el argentino, lógicamente, fueron insistentes: “No contemplamos ningún tipo de salida a nivel contractual porque queremos que se quede. El futuro que nos viene es positivo con jugadores jóvenes y otros expertos como Leo y otros que hay en la plantilla. Esa es nuestra idea, nuestra hoja de ruta. Leo ha dado mucho al Barça y el Barça a Messi. Es un matrimonio por el que debemos luchar los que estamos dentro para que siga adelante. Estamos dedicando muchas horas a hacer un trabajo interno”, insistió. “Leo es muy competitivo y el Barça, también. Los dos queremos ganar y en eso estamos trabajando”, añadió.

Planes dijo que ni Messi ni su entorno había comunicado al club su intención de no presentarse el domingo a las pruebas PCR y a los entrenamientos el lunes. Y que hay unanimidad en la junta directiva: “No hay división en la junta. Quien entienda un poco de fútbol quiere a Leo en su equipo”.