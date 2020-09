La temporada en la Liga Endesa arrancó para el Real Madrid ante el Acunsa Gipuzkoa Basket. El partido no se disputó en San Sebastián. Lo hizo en Bilbao por las obras en la cancha donostiarra. Pablo Laso se medía a uno de los equipos que ha dirigido antes de llegar al Real Madrid y antes del descanso protagonizó una de sus habituales charlas en un tiempo. Se acercaron los jugadores, se sentaron y... “Tiene cojones, tiene cojones. Os pasáis toda la puta vida defendiendo cinco para cinco para que un tío tire de ocho metros y venga un tío os machaque. Fabian -a Causeur- si llegas hasta aquí esto es un tiro dejate de pases ni pollas. Tiralá, estás solo debajo del aro y has metido tres bandejas. Si no saben defender el pick and roll pues le atacas el pick and roll y la tiras...”. Y luego cogió la pizarra para preparar una jugada. Laso en estado puro.