Las actuaciones de Kepa Arrizabalaga le han situado en el punto de mira de la prensa deportiva inglesa, que ha calificado al portero español como Calamity (calamidad) e incluso ha llegado a plantearse si era el peor portero en la historia de la Premier League.

Ahora, el diario de The Sun ha elaborado una alineación de fracasos históricos del Chelsea en el que Kepa no es el único futbolista español. Álvaro Morata y Fernando Torres aparecen en ese once de peores fichajes del club en la historia de la Premier.

Kepa aparece en la portería. La defensa está compuesta por el colombiano Cuadrado, el senegalés Djilobodji, el israelí Ben-Haim y el ghanés Baba Rahman. El centro del campo lo forman el inglés Drinkwater, el francés Bakayoko y el argentino Juan Sebastián Verón. En la delantera, Morata y Fernando Torres están acompañados por el ucraniano Andriy Shevchenko.