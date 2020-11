La muerte de Diego Maradona a los 60 años conmocionó al mundo del fútbol y las reacciones se sucedieron en todo el planeta. Uno de los que se mostró más afectado fue Edson Arantes do Nascimiento, Pelé. “Es triste perder un amigo de este modo. Seguramente un día jugaremos juntos al fútbol en el cielo”, declaró el brasileño, que recientemente cumplió 80 años.

El que fuera seleccionador argentino César Luis Menotti, quien entrenó a Maradona en el Barcelona, se mostró abatido por el fallecimiento de Diego. “Es imposible encontrar las palabras para tanto dolor, estoy destruido. No quería creerlo, esperaba que no fuera verdad. Fue capaz de recuperarse cada vez y esperaba que ahora fueses así también. Una verdadera tragedia”, dijo en TyC Sports.

Óscar Ruggeri, compañero de Maradona en la selección argentina habló en ESPN de lo que supone para él y sus compañeros la muerte de Maradona: “Un pibe, loco... Esa es la bronca más grande. No puede ser... No puede ser... Encima no poder estar con él, no poder hablarle, nada... No poder despedirlo. Esto es un paro en el mundo”.

“Si había un tipo que llevaba la cinta [de capitán] en todos los sentidos bien puesta era este. Este era distinto a todos los capitanes porque encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo, loco... Íbamos a la Selección porque sabíamos que nos gustaba, porque era Argentina, pero sabíamos que estaba este. Y no podíamos no estar...”, añadió.

“Me conmueve verlos a todos acá que se les caen lágrimas, porque nos debe pasar a todos los argentinos. No creo que haya un argentino al que no se le está cayendo una lágrima, por lo que ha hecho este chico por nuestro país. Si alguien unió a todos los argentinos fue este cuando jugaba por Argentina”, expresó Ruggeri.