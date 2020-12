Así es la lujosa mansión en la que Hazard podrá recuperarse de su enésima lesión

Eden Hazard parece haberse asentado a su vida en Madrid aunque sigue sin lograr los resultados esperados en el equipo blanco. Su lesiones y sus problemas de peso han sido una constante desde que fuera fichado por el Real Madrid en 2019. El último contratiempo para el jugador tenía lugar el pasado fin de semana en el partido ante el Alavés. El belga tuvo que retirarse en la primera parte del partido al sentir molestias y finalmente se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que, con toda probabilidad, le hará perderse lo que queda de 2020.

Ahora el delantero tendrá que esforzarse en recuperarse en medio de los rumores que apuntan a que podrían entrar en la operación para traer en Mbappé pero cuenta con una lujosa mansión en la que seguro le resultará más fácil superar su enésima lesión.

La lujosa mansión de Hazard en La Finca

10 baños, piscina y sala de cine

Aunque su juego con el Real Madrid deja mucho que desear de lo que no hay duda es de que vive en una casa a la altura de un un Galáctico: una mansión futurista de más de 10 millones de euros en el lujoso vecindario de La Finca, donde viven algunos de sus compañeros de equipo. Posee una superficie de 1.631 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y levantada sobre una parcela de 5.155 metros cuadrados.

La piscina de la casa de Hazard

Diseñada por el arquitecto español Joaquín Torres, la propiedad se distingue por su piedra negra y muebles de última generación. Cuenta con seis dormitorios y 10 baños para la familia de Hazard: su esposa Natacha y sus hijos Yannis, Leo y Samy. El ex jugador del Chelsea tiene una piscina y un gimnasio, por lo que no tendrá problemas para ejercitarse mientras permanezca alejado de los terrenos de juego. Y las comodidades no terminan ahí. Hay un spa, si la familia desea relajarse, y una cancha de tenis. La familia también puede disfrutar de una película en su sala de cine.

Futurista

Pero además la casa cuenta con todo tipo de innovaciones tecnológicas. Toda la casa está automatizada con persianas opacas y otros dispositivos que se pueden configurar y ejecutar por ordenador para una comodidad óptima. Algunas de las paredes incluso están hechas con cristales gigantes que dan un contraste impresionante a la piedra sin dejar pasar la luz.

La espectacular casa de Hazard

Hazard le compró la casa al cantante Alejandro Sanz después de que él comenzara a vivir allí en 2013 tras su construcción pero de momento no parece estar teniendo tanto éxito como el cantante.