Escándalo sexual en hockey hielo: “Los más jóvenes eran sodomizados con sticks de hockey”

Una docena de ex jugadores de la Liga Canadiense de Hockey sobre hielo (CHL), de entre 27 y 57 años, se han unido para presentar una demanda ante el Tribunal de Ontario por supuesto abuso y acoso por parte de veteranos cuando eran novatos en la competición. La CHL aglutina a ligas juveniles de hockey hielo.

Los denunciantes aseguran que “los más jóvenes fueron sodomizados con sticks de hockey”, “obligados a masturbarse y eyacular en una rebanada de pan y obligados a comerla” o “tener sexo con prostitutas mientras el resto del equipo miraba”. Los exjugadores se han quejado de que todos estos comportamientos serían conocidos y consentidos por los entrenadores y por la propia liga.

Se animaba a los jugadores a pelear con sus compañeros de equipo en los entrenamientos. Los jugadores escupían, orinaban y defecaban. Los novatos eran obligados a recoger las heces de los jugadores veteranos más viejos y tirárselas a otros jugadores novatos. Los jugadores novatos fueron forzados a estar desnudos junto a media docena de compañeros de equipo en un pequeño baño del autobús del equipo, también conocido como “caja de sudor”. Según las denuncias, los novatos también eran azotados con un cinturón por sus compañeros y el entrenador.

El mayor de los denunciantes es Doug Smith, de 57 años, que jugó para los Ottawa 67s en la Liga de Hockey de Ontario (OHL) entre 1979 y 1982. Los Angeles Kings seleccionaron a Smith en el número 2 del draft de la NHL de 1981. El jugador más joven tiene 27 años y jugó en la OHL entre 2009 y 2014.

“Estaba en el vestuario, me atraparon y me vendaron los ojos. Los jugadores mayores me sujetaron, me ataron y me quitaron la ropa. Estaba desnudo. Me afeitaron los genitales. Me golpearon. Me tiraron agua fría y caliente. Me untaron los genitales con una crema A535. Fue aterrador y extremadamente doloroso”, describió Smith, para quien “ser jugador de primer año era como estar en la primera línea de una guerra”.

Todas estas historias de supuestos abusos, sexuales y de otro tipo, acoso y novatadas en el hockey juvenil se detallaron en declaraciones juradas presentadas en un Tribunal Superior de Ontario, en Toronto, este lunes por una docena de exjugadores de la Liga Canadiense de Hockey.

Hace seis meses, los ex jugadores de la CHL Dan Carcillo y Garrett Taylor presentaron una demanda contra la CHL alegando que la liga, sus equipos y sus ejecutivos “han perpetuado un ambiente tóxico que permite las conductas violentas, discriminatorias, racistas, sexualizadas y homofóbicas, incluyendo la agresión física y sexual, contra jugadores menores de edad que están obligados a proteger”.

Las declaraciones juradas de otros 10 exjugadores estaban entre los cuatro volúmenes de documentos presentados el lunes en el tribunal por los abogados de los demandantes. Los abogados esperan que las historias de los jugadores establezcan que ha habido un problema sistémico de novatadas y abusos y convenzan a un juez para que apruebe su moción de proceder con el caso como una demanda colectiva.

Si esa moción es aprobada, todos los jugadores actuales y antiguos de la CHL se convertirán en demandantes en el caso, excepto aquellos que decidan no participar. Podría pasar un año o más antes de que el tribunal decida si el caso sigue adelante como una demanda colectiva.

Solicitada su opinión por TSN, el presidente de la CHL, Dan MacKenzie, no respondió a un correo electrónico solicitando un comentario sobre los hechos.