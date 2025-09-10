La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por fuertes lluvias y temperaturas otoñales

El mes de septiembre avanza en su segunda semana con temperaturas más frescas de la habitual para esta época del año, todavía veraniega, y está obligando a sacar a la calle una sudadera o una cazadora vaquera para abrigarse un poco, sobe todo a primera hora de la mañana o al anochecer.

Un descenso de los termómetros que, por un lado, se agradece después del intenso calor del pasado mes de agosto, aunque también es cierto que se añora un poco más de calor para afrontar el esprint final del periodo estival, ya que con el curso escolar recién comenzado.

La previsión de la Aemet habla de que el día amanecerá nuboso en el norte montañoso probabilidad de precipitaciones débiles localmente moderadas, baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en el resto. No se descartan bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas en ascenso en el oeste y en ligero descenso en el este, y oscilarán entre los 8 de Burgos y Soria y los 12 de Valladolid, Zamora y ñAvila, mientras que las máximas, en suben en el nordeste y sin cambios en el resto, por lo que se mantendrán entre los 22 y 24 grados en toda la coomunidad.

Los vientos soplarán del oeste y suroeste, y serán flojos a moderados con rachas fuertes.

La nota predominante de este miércoles, del que no hay avisos meterológicos por parte de la Agencia Estatal, es la presencia de lluvias importantes en zonas de la provincia de León como Fabero, Riaño, Puebla de Lillo, Posada de Valdeón, Cistierna, donde caerá agua a partir de las doce del mediodía, según la Aemet.

También en la vecina localidad palentina de Guardo se esperan lluvias por la tarde así como en la zona de Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo. De la misma forma, se esperan precipitaciones en las provincias de Burgos, sobre todo en el norte, con especial hincapié en Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Briviesca o Villasana de Mena, al igual que en algunos puntos de la provincia de Soria como Ágreda, y de Zamora como la comarca de Puebla de Sanabria.